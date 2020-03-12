ريكاردو يكشف عن تصميم جريء لخوذته الجديدة في أستراليا
كشف البطل القومي دانيال ريكاردو عن خوذته الجديدة ذات التصميم الجريء قُبيل انطلاق الجولة الافتتاحية لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد من موطنه في أستراليا.
تسيطر الألوان اللامعة على التصميم الجديد لخوذة سائق رينو، والتي تتضمّن لونًا رماديًا أساسيًا مع رسومات لحروف بالألوان الأرجواني، الأخضر والبرتقالي، وقد نشر الأسترالي صورته مع الخوذة الجديدة معلّقًا: "كُن غير تقليدي".
وتحل هذه الخوذة مكان سابقتها الأرجوانية المؤقّتة التي خاض بها ريكاردو التجارب الشتوية.
وقد عمل الأسترالي من جديد مع الفنان أورنامينتيل كونيفير ومصمم الخوذات المشهور ينس مونسر للخروج بذلك التصميم.
جديرٌ بالذكر أنّ ريكاردو قد استغل الموسم الماضي ضمن أوّل عام له بعيدًا عن ريد بُل للكشف عن خوذة مختلفة تمامًا، مع ألوانها الخضراء، الزرقاء والزهرية التي تتضمّن عبارة "توقّف عن أن تكون مثلهم".
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ريكاردو يكشف عن تصميم جريء لخوذته الجديدة في أستراليا
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