ريكاردو يكشف عن تصميم جريء لخوذته الجديدة في أستراليا

تسيطر الألوان اللامعة على التصميم الجديد لخوذة سائق رينو، والتي تتضمّن لونًا رماديًا أساسيًا مع رسومات لحروف بالألوان الأرجواني، الأخضر والبرتقالي، وقد نشر الأسترالي صورته مع الخوذة الجديدة معلّقًا: "كُن غير تقليدي".

وتحل هذه الخوذة مكان سابقتها الأرجوانية المؤقّتة التي خاض بها ريكاردو التجارب الشتوية.

وقد عمل الأسترالي من جديد مع الفنان أورنامينتيل كونيفير ومصمم الخوذات المشهور ينس مونسر للخروج بذلك التصميم.

جديرٌ بالذكر أنّ ريكاردو قد استغل الموسم الماضي ضمن أوّل عام له بعيدًا عن ريد بُل للكشف عن خوذة مختلفة تمامًا، مع ألوانها الخضراء، الزرقاء والزهرية التي تتضمّن عبارة "توقّف عن أن تكون مثلهم".