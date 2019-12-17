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ريكاردو يكشف أهم موقف واجهه في موسم 2019 للفورمولا واحد

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ريكاردو يكشف أهم موقف واجهه في موسم 2019 للفورمولا واحد
17-12-2019

كشف دانيال ريكاردو سائق رينو أن أهم موقف واجهه في موسم 2019 في الفورمولا واحد "لا يتوقعه أحد"، إذ كان القيادة ضمن ظروف "مخيفة" إلى المركز 14 في سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

انضم الأسترالي الفائز بعدة سباقات في الفورمولا واحد، إلى فريق رينو المصنعيّ لموسم 2019، لكن العلامة الفرنسية تراجعت لتنهي بالمركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنّعين بعد أن كانت تحتل المركز الرابع الموسم الماضي.

وكانت المركز الرابع في إيطاليا أفضل نتيجة لريكاردو، وذلك على طريقه لإحراز المركز التاسع ضمن ترتيب بطولة السائقين، لكنه كشف أن أفضل أداء له في الموسم لم ينتج عنه إلا إحدى أسوأ نتائجه.

فقال: "لن أتكلم عن اللحظات الواضحة، بسبب النتائج الجيدة في موناكو وكندا".

وأكمل: "لكنّ الجميع سينظر إلي متعجباً: ’سبا، ما الذي حصل؟ لم تسجل أية نتيجة جيدة هناك!’".

وتابع: "لكنّ السباق هناك ربما مع ظروف وفاة أنطوان هوبير حينها (بعد حادثته المميتة في الفورمولا 2 اليوم السابق) وكذلك تعرضي لحادثة في المنعطف الأول وتضرر أرضية السيارة بشكل كبير".

وأكمل: "بصراحة، كانت قيادة السيارة مخيفة للغاية بعد ذلك. لقد خسرنا الكثير من الارتكازية".

وتابع: "خضتُ ربما منعطف ’أو روج’ بضغط كامل على دواسة الوقود عدة مرات خلال السباق بأكمله".

واستكمل: "ذلك يمنحكم فكرة عن مقدار الرعب هناك (مع سيارة متضررة)".

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وكان ريكاردو قد تأهل أفضل البقية لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، لكنه تراجع خمسة مراكز نظراً لاستعمال محرك جديد في سيارته.

وتعرض لحادثة في اللفة الأولى جمعته مع لانس سترول سائق ريسينغ بوينت، وبعد توقف مبكر بقي على الحلبة حتى النهاية، ليتراجع من المركز السابع إلى الـ 14 في المراحل الأخيرة من عمر السباق، بالرغم من تضرر سيارته.

واعترف ريكاردو أن التراجع فقط لسبعة مراكز ومحاولة الحفاظ على الأداء كانت مهمة شاقة للغاية.

فقال: "شعرتُ - لا أدري - وكأنني أقود بمستوى غريب وعالٍ للغاية من الانتباه ذلك اليوم".

واختتم: "كنتُ مسروراً جداً بالطريقة التي قدتُ بها، بغض النظر عن المركز، 14، لكن على الصعيد الشخصيّ، كانت تلك إحدى أفضل تأدياتي على الإطلاق!".

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