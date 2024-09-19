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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ريكاردو لا يعلم عن أحاديث استبداله في آربي بعد جولة سنغافورة

فنّد دانيال ريكاردو الأحاديث المتداولة مؤخرًا بأن جائزة سنغافورة الكبرى ستكون سباقه الأخير في الفورمولا 1، لكنه أوضح بأنه يتواجد في البطولة منذ وقت طويل ليعرف أنه لا يمكن تمامًا استبعاد مثل هذا السيناريو.

دانيال ريكاردو، آر بي

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

تتجه إدارة ريد بُل وآربي إلى اتخاذ قرار بعد جولة نهاية هذا الأسبوع في سنغافورة بشأن تشكيلة 2025.

وفي ظل أنه من شبه المؤكد أن السائق الاحتياطي ليام لاوسون سيحصل مقعد آربي ليزامل يوكي تسونودا، إلا أنه في الآونة الأخيرة برزت تقارير بأن الفريق قد يؤثر اعتماد ذلك التغيير مباشرة في هذا الموسم عوضًا عن الانتظار حتى بداية الموسم المقبل.

ما يعني إسدال الستار على مسيرة ريكاردو في الفورمولا 1 أبكر من التوقع بعد موسم تمتع فيه ببعض النتائج الجيدة، ولكنه عانى من بعض خيبات الأمل بذات القدر.

وقد أوضح ريكاردو بأن غير مدرك لأية تحركات من آربي لتبديل سائقيها بحلول جائزة الولايات المتحدة الكبرى، لكنه في ذات الوقت لم يستعبد تمامًا خطوة كهذه.

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حيث قال: "أول توقع لي هو حول الموسم المُقبل. هذا الذي أعرفه حاليًا. لا يمكنني الخوض في كثير من التفاصيل بطبيعة الحال، لكن وعلى صعيد العقد، فإننا ضمن نافذة الوقت الحاسم الآن، حيث أتوقع نعم أو لا فيما يتعلق ببقائي لموسم 2025".

وأضاف: "بخلاف ذلك، نعم أعرف عن الأحاديث والتكهنات بشأن ما تبقى من هذا الموسم، لكنني لا أعرف بشأن أي قرار محدد".

وتابع: "القرار الذي أتوقعه هو للموسم المقبل. ولكن هذه رياضة سبق وحدث بها الكثير من الأمور الجنونية، ولهذا لن أقف هنا وأنا متفائل وواثق وأقول: نعم، أنا متأكد بأنني سأكون هنا أو هناك. ولكن لننتظر ونرى".

جديرٌ بالذكر أن قرار آربي بعد نهاية هذا الأسبوع يتمحور حول البنود في عقد لاوسون والتي يجب أن تُفعّل من أجل ضمان ألا تخسره ريد بُل.

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