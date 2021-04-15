ريكاردو يعتذر بشأن تعليقاته تجاه "الأغبياء" لكنّه يتشبّث برأيه

قال ريكاردو ضمن حوارٍ مع مجلّة "سكوير مايل" أنّ الفورمولا واحد تحرص على استخدام فيديوهات ضمن محتواها الترويجيّ وحثّ البطولة على التركيز أكثر على أبرز أحداث السباقات عوضًا عن ذلك.

وقال الأسترالي في تصريحاته: "أعتقد بأنّ الفورمولا واحد نشرت العام الماضي على حساباتها التواصليّة مقطعًا لأبرز 10 لحظات في العام أو ما شابه، وكانت ثمانية منها حوادث".

وأضاف: "قلت في نفسي: يا شباب أنتم أغبياء".

وأردف: "ربّما يرغب طفلٌ بسنّ الـ 12 في مشاهدة ذلك المحتوى، ولا بأس في ذلك كونه لا يعرف المزيد، لكنّنا لسنا أطفالًا، قوموا بعملٍ أفضل يا شباب".

وبحديثه عشيّة انطلاق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، قال ريكاردو أنّه ندم على العبارات القاسية التي استخدمها.

وقال حيال ذلك: "عليّ أن أكون أفضل في انتقال كلماتي بالتأكيد. لو كان بوسعي إزالة ذلك التعليق. كان عدائيًا للغاية".

وأكمل: "أعتقد بأنّه كان عليّ التفطّن إلى ذلك بالنظر إلى تواجدي في البطولة كلّ هذه الفترة. عليّ التحسّن في هذا الجانب".

وأردف: "لست أنفي أنّني قلت ذلك، لكنّ النبرة لا تظهر مثلما كنت تنوي في تلك اللحظة. أحيانًا أشعر بارتياح مفرط مع من يُجري الحوار وقد أستهين ببعض الأشياء".

وفي حين أنّ ريكاردو اعتذر حيال المفردات التي استخدمها، فإنّ رأيه حيال سياسة الفورمولا واحد الترويجيّة يبقى على حاله.

وقال في هذا الصدد: "شعرت العام الماضي أنّه كان موسمًا مدهشًا للفورمولا واحد. كان هناك الكثير من الصاعدين إلى منصّة التتويج، وسباقات ممتعة وبالتأكيد لن أصفه بموسمٍ ممل"ّ.

وأكمل: "شعرت بأنّه كانت هناك مساحة أكبر لتسليط الضوء على اللحظات الرائعة للبطولة والإنجازات الرائعة لبعض السائقين. سواءً كانت تجاوزات مدهشة أو أيًا كان: شعرت بأنّه كانت هناك قصصٌ أفضل للتركيز عليها عوضًا عن الحوادث. أعتقد بأنّ ذلك أفضل للبطولة من عرض الحوادث".

وأردف: "أشعر أنّنا أكثر السائقين موهبة في العالم ونحن نقود هذه السيارات المدهشة. لذا فإنّ الحادث يُظهر قدرًا أقلًا من موهبتنا. نرتكب الأخطاء بالتأكيد، لكنّني كنت لأسلّط الضوء على اللحظات الرائعة أكثر لو كنت في غرفة التحكّم".

واختتم بالقول: اعتذرت وأسحب تلك الكلمات. لكن بالنسبة لرأيي فإنّ ذلك ما سأفعله لو حظيت بفرصة إدارة وإخراج الفيديوهات".