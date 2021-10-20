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ريكاردو يشعر "بسلام نفسي" حيال عدم تحقيقه لقب الفورمولا واحد حتى الآن

قال دانيال ريكاردو بأن تغييرًا في ذهنيته جعله "في سلام نفسي" حيال عدم تحقيقه لقب الفورمولا واحد حتى الآن، وذلك بعدما كان يشعر سابقًا "ببعض المرارة" حيال ذلك.

ريكاردو يشعر "بسلام نفسي" حيال عدم تحقيقه لقب الفورمولا واحد حتى الآن

أكمل سائق مكلارين الحالي موسمَي 2014 و2016 في المركز الثالث ضمن ترتيب البطولة عندما كان يقود لصالح ريد بُل، لكنّه لم يسجّل مركزًا أفضل من الخامس منذ ذلك الحين.

ويعتبر الأسترالي من قِبَل الكثيرين أحد أهم المواهب في الفورمولا واحد حاليًا، لكنّه أخفق في الأعوام الأخيرة في التواجد بانتظام في مقدمة الترتيب مع رينو والآن مكلارين.

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وقد ذكّر ريكاردو المتابعين بموهبته عبر فوزه المستحق لصالح مكلارين في مونزا هذا الموسم، والذي كان الأول له منذ سباق موناكو 2018 وأنهى صيام فريقه عن الانتصارات الذي كان يعود إلى العام 2012.

وضمن معرض حديثه ضمن آخر حلقات بودكاست الفورمولا واحد "بيوند ذي غريد"، أوضح ريكاردو أنه وبينما يشعر بأن موهبته تستحق لقبًا عالميًا، إلّا أنّه توصّل لسلام عقلي حول أنّه لم يفز بواحد بعد.

فقال: "كان هنالك وقت كنت أشعر فيه بالمرارة بعض الشيء وأقول لنفسي: كان ينبغي أن يكون في حوزتي لقب الآن، هذا أمر محبط ومزعج، لماذا لم أصل لذلك، هل أتواجد في المكان الخاطئ، في الوقت غير المناسب؟".

وأضاف: "لكن ربما أكون تطوّرت من الداخل أو صرت أكثر نضجًا، حيث أنني لم أعد أشعر بذلك".

وتابع: "ما أزال هنا كوني أعتقد أن بمقدوري الفوز باللقب، وأرغب بتحقيق ذلك. لكنني أحظى بسلام نفسي مع ما يحدث مهما كان، طالما أنني أخرج إلى المسار وأقدم كل ما لدي على الحلبة، فسأحصل على الإنجاز الذي أريده".

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في المقابل، أوضح ريكاردو أنه لن يرى وقته مع مكلارين على أنه إخفاق إذا لم يتمكن من الفوز بالبطولة، حيث أن تركيزه ينصب على الاستماع بوقته مع الفريق.

فقال: "لنقل أنني سأبقى مع مكلارين لخمسة مواسم، ولم نحقق اللقب خلال هذه الفترة، فلن أنظر إلى ذلك الوقت على أنه إخفاق وفشل، وربما ذلك هو التغيير الذي قمت به في ذهنيتي، ولا أعنى بذلك أنني بت أقل صلابة أو أقل تحفّزًا وتعطّشًا للفوز، لكنني أريد الاستمتاع بوقتي في هذه الرياضة".

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