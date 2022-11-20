ريكاردو يشرح لماذا دوره مع ريد بُل سيكون أفضل من مقعد تسابق في 2023

يخوض الأسترالي محادثات متقدمة مع ريد بُل حيال شغل دور غير تسابقي يتضمّن كونه سائق اختبار واحتياطي إلى جانب واجبات ترويجية وعلى جهاز المحاكاة، وذلك بعد أن خسر مقعده مع مكلارين لموسم 2023.

وبينما لم تتم بعد الصفقة بينه وبين ريد بُل، لكن من المعلوم بإن إتمام العقد الآن هو مجرد خطوة إجرائية قد تُعلن قريبًا جدًا.

ويأتي اختيار ريكاردو لذلك السبيل بالرُغم من إبداء هاس اهتمامها بضم الأسترالي ليقود بجانب كيفن ماغنوسن في 2023.

مع ذلك، كشف ريكاردو أنه كان قد اتّخذ قراره مباشرة عقب العطلة الصيفية هذا العام بأنه لا يرغب في الواقع بالبقاء ضمن مقعد سباقات في العام المُقبل.

وعند سؤاله عن سبب قراره بشغل ذلك الدور مع ريد بُل، قال ريكاردو: "علمت أنني أريد بعض الوقت بعيدًا عن السباقات في العام المُقبل، بعض الوقت بعيدًا عن المنافسة".

وأضاف: "كان الوضع مُنهكًا للغاية خلال الأعوام الأخيرة، لذلك كان من الواضح بالنسبة لي بعد العطلة الصيفية أن ذلك هو ما أريده وما سيكون الأفضل بالنسبة لي".

وتابع: "لذلك قلت لنفسي حينها: حسنًا، ما هو الخيار التالي الأفضل؟ وكلما فكرت في الأمر، كلما بدا واضحًا أن ارتباطي بدرجة ما مع أحد فرق الصدارة سيكون الخطوة المثلى".

وأكمل: "لكن الأمر لم يتم بعد. لهذا لم أخرج عليكم وأؤكده، كون الواقع أنه لم يتم بعد. لكن بوسعي أن أقول لكم أنه الخيار الأقرب في هذه المرحلة".