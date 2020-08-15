فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
السباق خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو

المشاركات
التعليقات
ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو
15-08-2020

كشف دانيال ريكاردو تفاصيل رهانه مع سيريل أبيتبول مدير فريق رينو بأنهما سيضعان وشمَين متطابقَين إذا ما نجح الأسترالي بالوصول إلى منصّة التتويج.

انضم ريكاردو إلى صفوف رينو قادمًا من ريد بُل لموسم 2019، لكنّه لم يتمكن إلى الآن من إنهاء أي سباق في مركز أفضل من الرابع لصالح الفريق الفرنسي.

وقد عادل الأسترالي أفضل نتائجه بألوان رينو في جائزة بريطانيا الكبرى، حيث مزح عبر لاسلكي الفريق متحدثًا إلى أبيتبول قائلًا بأنّه على بُعد مركز وحيد من تنفيذ رهانهما.

وقد كشف ريكاردو منذ ذلك الوقت أن اتفاقًا جمعه بأبيتبول بأن يضعا وشمَين متطابقين إذا ما تمكّن من الصعود إلى منصّة التتويج مع رينو، الفريق الذي سيغادر صفوفه نهاية هذا الموسم منتقلًا إلى مكلارين.

"هذا هو الرهان. أعتقد بأنّه سيختار المكان والحجم، لكنّني سأختار التصميم" قال ريكاردو.

وأضاف: "لكنّنا سننتهي من ذلك، فهذا وشمٌ وسيريل لا يملك أيّة وشوم، لذلك سيكون ذلك أمرًا غريبًا للغاية بالنسبة له. أعتقد بأنّ التصميم سيكون تلقائيًا ووليد اللحظة. لكن يجب أن يكون مضحكًا وممتعًا، لكي يهزّ رأسه عندما ينظر إليه ويقول «آه، أتذكر هذه الأوقات». أحد هذه التصميمات".

اقرأ أيضاً:

وقد أعلن ريكاردو في مايو/أيار الماضي أنّه سيترك صفوف رينو نهاية هذا الموسم، وسينتقل إلى مكلارين مكان كارلوس ساينز الذي سيأخذ مكان فيتيل في فيراري.

وسيجاور ريكاردو البريطاني الشاب لاندو نوريس في مكلارين العام المُقبل، حيث باتت بالفعل صداقة قوية وممتعة تجمع الثنائي في البادوك.

وقال ريكاردو أنّه لم يناقش بعد العديد من الخطط لموسم 2021 مع نوريس، لكنّ زميله المستقبلي أثار بالفعل إعجابه من خلال التطوّر الأخير في أدائه بعدما سجّل أوّل منصة تتويج له في الفورمولا واحد من بوابة جائزة النمسا الكبرى الافتتاحية.

"نلتقي ببعضنا البعض في البادوك بكل تأكيد وهنالك بعض اللحظات الهزلية التي تجمعنا. أتطلّع لمزاملته، حيث سيكون الوضع بيننا تنافسيّ ولكن ممتع للغاية في ذات الوقت" قال ريكاردو.

وتابع: "يبدو من خلال تأدياته هذا العام أن يتطوّر بكل تأكيد خلال عامه الثاني في البطولة، ناهيكم عن نتائجه الواضحة القوية، سواء مع منصّة التتويج أو أدائه في التصفيات".

واختتم: "من الرائع رؤية ذلك، أعتقد بأنّنا سنكون ضمن مناخ جيّد بكل تأكيد، لذلك أتطلّع إلى تلك الشراكة".

اقرأ أيضاً:

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد

المقال السابق

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد

المقال التالي

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين دانيال ريكاردو تسوق الآن

الأكثر شعبية اليوم

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة
29د

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا

موتو جي بي: فينياليس في صدارة التجارب الثالثة في النمسا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: فينياليس في صدارة التجارب الثالثة في النمسا

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة

مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون

روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021

أحدث الأخبار

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة
29د

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
43د

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020

29د
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

3
فورمولا 1

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا

4
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس في صدارة التجارب الثالثة في النمسا

5
فورمولا 1

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة

أحدث ملفات الفيديو

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد 06:28
فورمولا 1

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟ 09:13
فورمولا 1

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006 00:31
فورمولا 1

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار 02:52
فورمولا 1

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد 03:18
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو
فورمولا 1

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد
فورمولا 1

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا
فورمولا 1

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا

مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون
فورمولا 1

مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.