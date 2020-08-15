ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو

انضم ريكاردو إلى صفوف رينو قادمًا من ريد بُل لموسم 2019، لكنّه لم يتمكن إلى الآن من إنهاء أي سباق في مركز أفضل من الرابع لصالح الفريق الفرنسي.

وقد عادل الأسترالي أفضل نتائجه بألوان رينو في جائزة بريطانيا الكبرى، حيث مزح عبر لاسلكي الفريق متحدثًا إلى أبيتبول قائلًا بأنّه على بُعد مركز وحيد من تنفيذ رهانهما.

وقد كشف ريكاردو منذ ذلك الوقت أن اتفاقًا جمعه بأبيتبول بأن يضعا وشمَين متطابقين إذا ما تمكّن من الصعود إلى منصّة التتويج مع رينو، الفريق الذي سيغادر صفوفه نهاية هذا الموسم منتقلًا إلى مكلارين.

"هذا هو الرهان. أعتقد بأنّه سيختار المكان والحجم، لكنّني سأختار التصميم" قال ريكاردو.

وأضاف: "لكنّنا سننتهي من ذلك، فهذا وشمٌ وسيريل لا يملك أيّة وشوم، لذلك سيكون ذلك أمرًا غريبًا للغاية بالنسبة له. أعتقد بأنّ التصميم سيكون تلقائيًا ووليد اللحظة. لكن يجب أن يكون مضحكًا وممتعًا، لكي يهزّ رأسه عندما ينظر إليه ويقول «آه، أتذكر هذه الأوقات». أحد هذه التصميمات".

وقد أعلن ريكاردو في مايو/أيار الماضي أنّه سيترك صفوف رينو نهاية هذا الموسم، وسينتقل إلى مكلارين مكان كارلوس ساينز الذي سيأخذ مكان فيتيل في فيراري.

وسيجاور ريكاردو البريطاني الشاب لاندو نوريس في مكلارين العام المُقبل، حيث باتت بالفعل صداقة قوية وممتعة تجمع الثنائي في البادوك.

وقال ريكاردو أنّه لم يناقش بعد العديد من الخطط لموسم 2021 مع نوريس، لكنّ زميله المستقبلي أثار بالفعل إعجابه من خلال التطوّر الأخير في أدائه بعدما سجّل أوّل منصة تتويج له في الفورمولا واحد من بوابة جائزة النمسا الكبرى الافتتاحية.

"نلتقي ببعضنا البعض في البادوك بكل تأكيد وهنالك بعض اللحظات الهزلية التي تجمعنا. أتطلّع لمزاملته، حيث سيكون الوضع بيننا تنافسيّ ولكن ممتع للغاية في ذات الوقت" قال ريكاردو.

وتابع: "يبدو من خلال تأدياته هذا العام أن يتطوّر بكل تأكيد خلال عامه الثاني في البطولة، ناهيكم عن نتائجه الواضحة القوية، سواء مع منصّة التتويج أو أدائه في التصفيات".

واختتم: "من الرائع رؤية ذلك، أعتقد بأنّنا سنكون ضمن مناخ جيّد بكل تأكيد، لذلك أتطلّع إلى تلك الشراكة".