ريكاردو يشرح تأثير حنينه للوطن خلال معاناته في بداية موسم 2021

خاض ريكاردو نصفًا أول صعبًا لموسم 2021 بعد الانضمام إلى مكلارين، حيث سجّل زميله لاندو نوريس أكثر من ضعف نقاط الأسترالي الأكثر خبرة في البطولة قبل العطلة الصيفية.

ومنذ ذلك الحين وصف ريكاردو تلك الفترة "بالمثيرة للضحك تقريبًا"، قبل أن يعود مع انتصار مهيمن في جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، مسجّلًا الفوز الأول لمكلارين منذ 2012.

وتمثّل أحد التحديات التي واجهها ريكاردو في عدم قدرته على رؤية عائلته وأصدقائه في موطنه أستراليا بسبب قيود السفر المفروضة في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.

وكشف ريكاردو قُبيل السباق الختامي من الموسم أنه سيعود إلى أستراليا خلال العطلة الشتوية حتى لو اضطرّ لأن يدخل في عزلٍ "ويحدّق في سقف حجرة أحد الفنادق لأسبوعين"، وذلك كونه لم يرَ والديه منذ يونيو/حزيران 2020.

وبالحديث عن موسمه ضمن حوار مع وسائل إعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، شرح ريكاردو كيف شعر "للمرة الأولى على الإطلاق بالحنين إلى الوطن" إثر عدم قدرته على رؤية عائلته وأصدقائه في أستراليا.

فقال: "الحنين إلى الوطن يبدو أمرًا دراميًا، لكنني بالتأكيد افتقدت عائلتي وهذه الأمور. دومًا ما كنا محظوظين بتلك الخيارات المتاحة، إذا ما أردت والدتي ووالدي هنا، سأقول لهما: سأشتري لكما تذكرتي طائرة، اصعدوا عليها لتأتيا إلى هنا".

وأضاف: "لذا فإن عجزي عن القيام بذلك جعلني محبطًا للغاية، كونه خارج عن سيطرتنا".

وعند سؤاله إذا ما يعتقد بأن ذلك العامل البشري الذي يواجه سائقي الفورمولا واحد يتم التغاضي عنه في بعض الأحيان، قال ريكاردو: "نعم، هذا يحدث. أعتقد بأن أي أحد ضمن دائرة الضوء أو على التلفاز، في بعض الأحيان يبدو للعالم الخارجي بأنه لا تتم رؤيتهم كأشخاص حقيقيين".

وتابع: "كما لو أنهم ممثلون، أوو، يا إلهي هذا براد بيت. هذا سوبرمان. بوسعه القيام بأي شيء يريده. كما لو أنه لا يحزن أو تعتريه بعض المشاعر".

وأكمل: "لكن كما تعلمون، من الممكن أن تشعروا بذلك، حيث نسافر كثيرًا مثلكم ونفتقد أحباءنا. لذا أن تواجه 10 أضعاف ذلك، يكون ذلك صعبًا للغاية".

وأردف: "لن أقول بأن ذلك يؤثر في قيادتي، لكن عندما لا تسير الأمور على نحوٍ جيّد، يكون لذلك تأثير كون كل ما تريده هو بعض من ذلك الدعم وحب العائلة. كما أنك في تلك اللحظات التي لا تؤدي فيها من الممكن أن تشعر بوحدة شديدة".

واختتم: "هنالك عوامل أعتقد بأنها كانت لتساعد كثيرًا، إذا ما كانوا هنا، كان ذلك ليساعدني في الخروج من ذلك المزاج السيء أو لحظات الضعف بشكل أسرع بعض الشيء".