ريكاردو يسعى للتأقلم بشكل كامل مع مكابح مكلارين للعودة إلى تجاوزاته المثيرة

اشتُهر الأستراليّ بتجاوزاته المثيرة التي لطالما فاجأت منافسيه، حيث يعتمد على تأخير الكبح لأقصى قدر ممكن بحيث يبقى ضمن أقصى حدّ يسمح به تماسك سيارته.

لكن مثل هذه التجاوزات تعتمد بالكامل على ارتياحه حيال نظام الكبح، وذلك أمر لم يتأقلم معه تماماً بعد حين قاد سيارة مكلارين للمرة الأولى خلال التجارب الشتوية في البحرين.

واستغرق ريكاردو بعض الوقت للتأقلم مع سيارة فريقه السابق رينو، قبل أن يتأقلم أخيراً بشكل كامل مع نظام الكبح، ليعود مجدداً إلى تجاوزاته العدائية التي اشتهر بها.

ويحتاج الأسترالي كذلك إلى بعض الوقت للتأقلم بشكل كامل مع مكابح سيارته مكلارين هذا الموسم.

حيث قال: "إنها مكابح مختلفة مجدداً. ما زال عليّ التأقلم معها".

وأكمل: "أعتقد أنه ومن قيادتي لسيارات ريد بُل، رينو ومن ثم مكلارين، يمكنني القول أنّ المكابح تمثل أكبر جانب يحتاج للتأقلم".

وتابع: "أعتقد أنني ما زلت أحاول التأقلم مع هذه الناحية لأفهم الحدود القصوى للسيارة. لكن، أعتقد وبشكل عام، خلال المواسم الماضية، فإن سيارة مكلارين كانت تبدو جيدة للغاية في الكبح".

واسترسل: "لذا، أعتقد أنه وفي حال تمكنت من التأقلم معها، فسأعود إلى سرعتي المعهودة. آمل حينها تقديم المزيد من التجاوزات المثيرة. خاصة تلك التي تعتمد على الكبح المتأخر".

وبالرغم من احتياجه لبعض الوقت للتأقلم مع الخصائص المختلفة لسيار مكلارين، لكنّ ريكاردو أبدى إعجابه بكيفية عمل الفريق.

فقال: "أمضيت الكثير من الوقت في مركز مكلارين التقني خلال شهر فبراير/شباط، لذا لمستُ كيفية عمل الفريق المثيرة للإعجاب حقاً".

واختتم: "إنهم فريق محترف بكل تأكيد. أعتقد أن لديهم خط إنتاجٍ جيداً جداً. يمتلكون هيكلية ممتازة مع الكثير من الاجتماعات وغيرها. لقد استمتعتُ بوقتي معهم هناك".