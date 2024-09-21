جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ريكاردو يريد تجربة ناسكار وموتو جي بي والسيارات الرياضية

كشف دانيال ريكاردو سائق آربي الحالي في الفورمولا واحد أنه يريد تجربة  المشاركة في منافسات أخرى مثل ناسكار، بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وسباقات السيارات الرياضية.

دانيال ريكاردو، آر بي

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

تكلم ريكاردو بشكل مفاجئ حول ما يريد فعله بعد انتهاء مسيرته في الفورمولا واحد، وسط التكهنات بأن أيامه باتت معدودة في الفئة الملكة.

حيث تدور تكهنات مؤخراً مفادها أن الأسترالي صاحب الـ 35 عاماً سيخسر مقعده لصالح النيوزلندي الناشئ ليام لاوسون مع انتهاء جائزة سنغافورة الكبرى من موسم 2024 الجاري.

وضمن مقابلة مع "Tourism Western Australia" قال ريكاردو: "كبرتُ وأنا معجب بسباقات ناسكار".

وأكمل: "أودُ قيادة سيارة ناسكار، حول حلبة دايتونا. لكن هل أود المشاركة بشكل تنافسي؟ نعم ولا!".

وأردف: "لا أعلم إن كنتُ أريد ذلك، لكنني أود اختبار الأجواء على أية حال".

ولطالما كان حبّ ريكاردو للدراجات النارية والسيارات الرياضية محطّ كلام كبير على قنوات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً:

حيث اعترف بأنه يودّ كذلك تجربة قيادة دراجة نارية، فقال: "أحب الدراجات النارية.. لكنني سأكون بطيئاً جداً، جداً جداً وربما سيئاً للغاية!".

لكنه أوضح بأنه يودّ إكمال بعض اللفات على حلبات شهيرة في موطنه خلف مقود سيارات رياضية.

فقال: "من الواضح أن هناك سباقات سيارات بمحركات من ثماني أسطوانات وهناك سباقات 12 ساعة وغيرها".

وأكمل: "ربما أشارك فيها. إن عُرض عليّ ذلك، فإنني سأقبل بالتأكيد".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق نوريس يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في سنغافورة بفارق قارب نصف ثانية أمام راسل
المقال التالي هورنر يعترف: ريد بُل سارت في اتجاه تطويري خاطئ منذ 2023

أبرز التعليقات

دانيال ريكاردو
More from
دانيال ريكاردو
ريكاردو بعد تصفياته "البائسة" في سنغافورة: أعيدوا نيلسون بيكيه

ريكاردو بعد تصفياته "البائسة" في سنغافورة: أعيدوا نيلسون بيكيه

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ريكاردو بعد تصفياته "البائسة" في سنغافورة: أعيدوا نيلسون بيكيه
ريكاردو لا يعلم عن أحاديث استبداله في آربي بعد جولة سنغافورة

ريكاردو لا يعلم عن أحاديث استبداله في آربي بعد جولة سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ريكاردو لا يعلم عن أحاديث استبداله في آربي بعد جولة سنغافورة
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
آربي
More from
آربي
ماركو: لاوسون سيكون "بالتأكيد" على إحدى سيارات ريد بُل في 2025

ماركو: لاوسون سيكون "بالتأكيد" على إحدى سيارات ريد بُل في 2025

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ماركو: لاوسون سيكون "بالتأكيد" على إحدى سيارات ريد بُل في 2025
كورونيل: على ريكاردو اعتزال السباقات والعمل كمعلّق

كورونيل: على ريكاردو اعتزال السباقات والعمل كمعلّق

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
كورونيل: على ريكاردو اعتزال السباقات والعمل كمعلّق
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز

نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز
موتو جي بي: باستيانيني يحقق فوزًا مثيرًا للجدل وبانيايا يتعرّض لحادث في ميزانو

موتو جي بي: باستيانيني يحقق فوزًا مثيرًا للجدل وبانيايا يتعرّض لحادث في ميزانو

MGP موتو جي بي
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
موتو جي بي: باستيانيني يحقق فوزًا مثيرًا للجدل وبانيايا يتعرّض لحادث في ميزانو
فيرستابن: المركز الثاني نتيجة جيدة على حلبة علمنا بأننا سنعاني عليها

فيرستابن: المركز الثاني نتيجة جيدة على حلبة علمنا بأننا سنعاني عليها

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
فيرستابن: المركز الثاني نتيجة جيدة على حلبة علمنا بأننا سنعاني عليها
نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري

نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط