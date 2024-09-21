ريكاردو يريد تجربة ناسكار وموتو جي بي والسيارات الرياضية
كشف دانيال ريكاردو سائق آربي الحالي في الفورمولا واحد أنه يريد تجربة المشاركة في منافسات أخرى مثل ناسكار، بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وسباقات السيارات الرياضية.
دانيال ريكاردو، آر بي
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
تكلم ريكاردو بشكل مفاجئ حول ما يريد فعله بعد انتهاء مسيرته في الفورمولا واحد، وسط التكهنات بأن أيامه باتت معدودة في الفئة الملكة.
حيث تدور تكهنات مؤخراً مفادها أن الأسترالي صاحب الـ 35 عاماً سيخسر مقعده لصالح النيوزلندي الناشئ ليام لاوسون مع انتهاء جائزة سنغافورة الكبرى من موسم 2024 الجاري.
وضمن مقابلة مع "Tourism Western Australia" قال ريكاردو: "كبرتُ وأنا معجب بسباقات ناسكار".
وأكمل: "أودُ قيادة سيارة ناسكار، حول حلبة دايتونا. لكن هل أود المشاركة بشكل تنافسي؟ نعم ولا!".
وأردف: "لا أعلم إن كنتُ أريد ذلك، لكنني أود اختبار الأجواء على أية حال".
ولطالما كان حبّ ريكاردو للدراجات النارية والسيارات الرياضية محطّ كلام كبير على قنوات التواصل الاجتماعي.
حيث اعترف بأنه يودّ كذلك تجربة قيادة دراجة نارية، فقال: "أحب الدراجات النارية.. لكنني سأكون بطيئاً جداً، جداً جداً وربما سيئاً للغاية!".
لكنه أوضح بأنه يودّ إكمال بعض اللفات على حلبات شهيرة في موطنه خلف مقود سيارات رياضية.
فقال: "من الواضح أن هناك سباقات سيارات بمحركات من ثماني أسطوانات وهناك سباقات 12 ساعة وغيرها".
وأكمل: "ربما أشارك فيها. إن عُرض عليّ ذلك، فإنني سأقبل بالتأكيد".
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