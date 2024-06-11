ريكاردو يريد أن يحافظ على الزخم بعد تسجيله النقاط في كندا
قال دانيال ريكاردو الذي يتعرض لانتقادات مؤخرًا بأنه يرغب الحفاظ على الزخم الذي حصل عليه بعد تسجيله النقاط في جائزة كندا الكبرى.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
واجه ريكاردو انتقادات متزايدة على إثر افتقاره للأداء هذا الموسم في مواجهة زميله صاحب الأداء المدهش يوكي تسونودا، حيث كان جاك فيلنوف بطل العالم لموسم 1997 آخر من هاجم الأسترالي في مونتريال متسائلًا عن سباب استمرار صاحب الـ 34 عامًا في البطولة.
وكان ريكاردو قد عاد إلى عائلة ريد بُل منتصف الموسم الماضي مستهدفًا الحصول على مقعد سيرجيو بيريز في الفريق الأساسي، لكن سلسلة تأدياته المتراجعة قد حوّلت تركيزه الآن نحو الحفاظ على مقعده الحالي مع آربي لموسم 2025.
وقد تمتع ريكاردو بأفضل نهاية أسبوع له في كندا، حيث تأهّل بالمركز الخامس قبل حلوله ثامنًا في سباق مونتريال الفوضوي متقلّب الأجواء، بالرُغم من انطلاقته الضعيفة وتعرضه لعقوبة إثر انطلاقته الخاطئة.
وبينما يدرك ريكاردو أنه لا يجب عليه أن ينساق وراء تلك النتيجة، إلا أنه يرغب الحفاظ على الزخم الذي تمتع به في مونتريال بينما يصارع من أجل مستقبله في الفورمولا 1.
حيث قال: "عليّ مواصلة ذلك الأداء. هذا القدر الضئيل من الطاقة الذي تمتعت به في هذه الجولة. يجب أن أضمن بقاء ذلك الزخم والحفاظ على ذلك المستوى من الأداء".
وتابع: "لا أعلم إذا كان ذلك بسبب الحاجة لأن أكون غاضبًا بعض الشيء أو أرفع من مستوى التيستوستيرون لديّ، لكن أعتقد بأن هذا يساعدني"ز
وأكمل: "هنالك بالتأكيد بعض الأمل بأن تلك قد تكون نقطة تحول. لكن بالطبع عليّ أن أكرر ذلك وأدعمه لأبرهن عليه".
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