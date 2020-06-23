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ريكاردو يرغب بتحفيز أدائه من خلال المنافسة مع زميليه "اليافعين"

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ريكاردو يرغب بتحفيز أدائه من خلال المنافسة مع زميليه "اليافعين"
23-06-2020

قال دانيال ريكاردو سائق رينو في الفورمولا واحد أنّه يتطلّع إلى مواجهة منافسة قوية من زميليه اليافعين في هذا الموسم وفي 2021.

يُجاور الأسترالي - الذي يتمّ عامه الـ 31 في 1 يوليو/تموز المُقبل - إستيبان أوكون صاحب الـ 23 ربيعًا خلال هذا الموسم ضمن صفوف رينو، بينما سيزامل في الموسم المُقبل لاندو نوريس - الذي يصغره بأكثر من 10 سنوات - ضمن صفوف مكلارين.

وقال ريكاردو أّنه استمتع بالحافز الذي حصل عليه من معركته القريبة مع ماكس فيرشتابن في ريد بُل، وأّنه يرغب المزيد من ذلك.

"اختبرت ذلك الشعور مع ماكس في ريد بُل، حيث شعرت بأنّ كلا منا رفع مستوى أداء الآخر عبر دفع بعضنا البعض، ولأنّنا نافسنا بذلك الشكل" قال ريكاردو.

وأضاف: "أتوقّع  وأودّ بالتأكيد العودة لاختبار ذلك مع لاندو. وأقول أتوقّع ذلك لأنه خاض موسمًا أوّل قوي للغاية العام الماضي، حيث أنّني متأكد بأنّه تفوّق على كارلوس (ساينز) في التصفيات، وتلك كانت رسالة قوية جدًا في موسمه الأوّل في الفورمولا واحد".

وتابع: "أتوقّع أن يتواجد في ذلك المستوى، وأرى أنّ كلينا يتمتع بشخصية سهلة ومرحة بمجرّد أن ننزع خوذة القيادة. والناس يبدو بأنّها تستمتع بعض الشيء بذلك، كما أنّهم سيرون منافسة جيّدة أيضاً".

وأكمل: "الأمر ذاته مع أوكون هذا العام، إذ ما يزال أمامي هذا الموسم لأخوضه بجاوره. لم أسابق بجواره كزميل بعد، لكنّني أتوقّع ذات الأمر معه. حيث أنّني متحمّس جدًا بمواجهة أولئك السائقين اليافعين، وكذلك برؤية كيف سيكون أداء إستيبان، حيث أنّه قد يكون الأكثر تراجعًا من حيث الأداء، بعد العام الذي غاب فيه عن البطولة، لذلك أعلم بأنّه متعطّش جدًا للعودة".

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في المقابل، اعترف ريكاردو بأنّه لم يدرك مدى اتساع الفارق العمري مع نوريس.

فقال في ختام حديثه: "في الواقع لم أعلم ذلك. أذكر مع ماكس أنني كنت أكبره بحوالي 7 سنوات أو شيء من هذا القبيل، وحينها اعتقدت بأن ذلك كثير للغاية. أنا فقط أكبر بالعمر وهم فقط يصغرون!".

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