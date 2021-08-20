ريكاردو يرغب التواجد في "أفضل موقع" للمنافسة على لقب الفورمولا واحد في 2024

صرّح زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين في وقت سابق من الشهر الجاري بأن فريقه لن تكون لديه أعذار لعدم التواجد في موقع يخوّله المنافسة على الألقاب بحلول 2024، وذلك بمجرد أن تكون جميع جوانب البنية التحتية - بما فيها نفق هواء جديد - جاهزة وتعمل بكامل طاقتها.

حيث قال: "ما يمكنني قوله أننا بحلول 2024 سنكمل تحديث منشآتنا، وبشكل خاص نفق الهواء. أعتقد أنه لن تكون لدينا أية أعذار في موسم 2024، ونعتقد أنه وبحلول تلك الفترة فإن البطولة ستكون تنافسية مع تواجد عدة فرق ضمن معركة اللقب، وأتوقع أن نكون نحن ضمنها كذلك".

هذا وتستخدم مكلارين نفق هواء تويوتا في كولونيا لما يقرب من عقد من الزمن، لكن الفريق أعلن في 2019 خططه لبناء نفق الهواء الخاص به، بالرُغم من تأجيل عملية البناء - التي من المتوقع أن تستغرق حوالي عامين - بسبب جائحة كورونا.

في المقابل، ينتهي عقد ريكاردو الحالي مع مكلارين في 2023، لكنّه يشعر بأن الفريق ما يزال بحاجة لبضع سنوات قبل أن يلحق بمتصدري الفورمولا واحد.

فقال: "أتفهم بأن الفريق يسير في الطريق الصحيح حاليًا، ولكن ما تزال هنالك بعض العوائق التي ستعرقل مسعانا على الأرجح، التي ستؤثر على سعينا من أجل المنافسة على البطولة للعام أو العامين المُقبلين".

وأضاف: "لكنّ الواقع كذلك يقول بأن نفق الهواء سيمثّل قطعة كبيرة من تلك الأحجية، وربما يكون القطعة الأخيرة التي يحتاجها الفريق".

وتابع: "من خلال نظرتي للوضع الآن، فأنا أحاول مواصلة البناء على الأساس الحالي خلال الأعوام القليلة المقبلة مع مكلارين، ومن ثمّ آمُل أن أضع نفسي في أفضل موقع لموسم 2024 ذاك".

وأكمل: "قد يبدو جنونيًا الحديث عن ذلك مبكرًا إلى هذا الحد، ولكن نعم، عليك التفكير بهذه الطريقة في بعض الأحيان".

وقد واجه ريكاردو صاحب الـ 32 عامًا صعوبة في التأقلم مع الفريق الجديد في ظل تفوّق زميله نوريس حتى الآن في 2021، لكنه يدرك بأن تلك العملية تتطلب وقتًا، حيث اعترف بأنه يتعامل مع ذلك الوضع بشكل أفضل بعد النضج الذي اكتسبه على مدار الأعوام الماضية.

فقال: "أحاول بكل تأكيد بلوغ أهدافي، أريد حصد كل المجد اليوم! لكن خبرتي علّمتني بأن التأقلم عملية تتطلب وقتًا. إذ ومع النضج الذي اكتسبته بت أفهم بأن هنالك سببًا لعدم سير الأمور على نحوٍ رائع الآن، حيث أنّ عليّ البحث عن بعض الإجابات عوضًا عن الاستسلام والهروب من الوضع".