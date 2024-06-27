ريكاردو يرد على تعليقات ماركو الأخيرة بأن لاوسون سيقود قريبًا لصالح آربي

يعتقد دانيال ريكاردو أن نتائجه في السباقات المقبلة حتى العطلة الصيفية تعتبر حاسمة كي يستمر في مكانه مع فريق آربي، ولا سيما بعد تصاعد اهتمام ريد بُل بتصعيد الناشئ ليام لاوسون إلى الفورمولا 1.

يواجه الأسترالي ضغوطًا كبيرة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن كان مرشحًا في البداية ليحل مكان سيرجيو بيريز ضمن صفوف الفريق الأساسي لريد بُل، لكن تأدياته شهدت تراجعًا كبيرًا، خصوصًا بالمقارنة مع زميله المتألق يوكي تسونودا الذي يتفوق عليه من حيث النقاط برصيد 19 لـ 9 وتم تأكيد بقائه مع آربي لموسم 2025.

وكان هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل قد صرّح مؤخرًا بأن لاوسون – الذي أثار إعجاب الجميع عندما حل مكان ريكاردو المصاب في 5 سباقات – سيتواجد قريبًا ضمن صفوف آربي، بعد التأكيد على أن الفريق الرديف هو فريق ناشئين ويجب التصرف وفق ذلك الواقع، بعد أن كانت الخطة أن يقدم ريكاردو التأديات المناسبة ليكون مرشحًا لتعويض بيريز، الذي جدد بالفعل عقده مع ريد بُل.

حيث قال ماركو: "علينا أن نضع سائقًا ناشئًا في هذا الفريق قريبًا، وهذا السائق سيكون ليام لاوسون".

وعند سؤاله عن تصريحات ماركو من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" قُبيل انطلاق جائزة النمسا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، قال ريكاردو: "ليس لديّ شعور محدد حيال ذلك".

وأضاف: "ما أزال أرى أن الأمر القادر على تغيير الخطط في هذه الرياضة هو الأداء. هذا كل ما في الأمر وهذا ما سيمنحني أفضل فرصة للبقاء هنا".

وتابع: "أعلم أن ما سيبقيني لن يكون ابتسامتي أو أي شيء آخر. ما يحدث على المسار هو الأهم، ولهذا أرى بأن لدي فرصة جيدة".

وأكمل: "أقول حتى العطلة الصيفية ولا أعتقد بأن ذلك هو موعد نهائي أو شيء من هذا القبيل، لكن ذلك هو ما تنظر إليه للنصف الأول من الموسم. وعليه سأحاول فعل ما باستطاعتي لتعزيز وضعي".