ريكاردو يدافع عن فيرستابن "المتسابق القوي" بعد حادثة النمسا مع نوريس
قال دانيال ريكاردو أنه لم ير أي خطأ في الطريقة التي سابق بها ماكس فيرستابن في مواجهة لاندو نوريس في سباق جائزة النمسا الكبرى.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
دافع دانيال ريكاردو عن ماكس فيرستابن في طريقة قيادته في سباق جائزة النمسا الكبرى، حيث يرى بأن الجدل الذي أثير حول حادثته مع لاندو نوريس تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه.
وقد تم وضع مقاربة فيرستابن في القيادة تحت المجهر منذ أن تلقى عقوبة الـ 10 ثوان على إثر تسببه بالحادثة مع نوريس خلال معركتهما على الصدارة على حلبة ريد بُل رينغ نهاية الأسبوع الماضي.
لكن وبينما يرى البعض بأن حركات فيرستابن في الحادثة ودفاعه تحت الكبح قبل ذلك تعتبر مثيرة للقلق، إلا أن ريكاردو لا ينظر إلى الوضع بنفس الطريقة.
إذ عوضًا عن ذلك يعتقد الأسترالي – الذي سبق وزامل الهولندي وجمعتهما حادثة شهيرة في باكو في 2018 – أن ما حصل نهاية الأسبوع الماضي هو مجرد تسابق قوي ومحتدم على الفوز ولكنه منصف في ذات الوقت.
حيث قال: "يمكن أن أفترض بأنه تمت المبالغة أكثر من اللازم في ردة الفعل على ما حصل، لأنها بطبيعة الحال معركة على الصدارة وفكرة (أصدقاء الأمس، أعداء اليوم)، وأرى بأن هذا السرد هو السائد حاليًا في اعتقادي".
وأضاف: "كان تسابقًا محتدمًا، ولكنك تنافس كذلك على الفوز، لذلك نعم، لن تترك أحدهم يمر بسهولة".
وتابع: "كما أرى بأن ذلك الاحتكاك يمكن أن يحدث في 9 مرات من أصل 10 من دون أية تبعات. لقد كانا يتنافسان هنا وهناك ويتبادلان الأوضاع، وربما دخلا كلاهما المنعطف بزاوية غريبة بعض الشيء، وقد أنهى ذلك على سباق لاندو بالطبع".
وأكمل: "لكنني أعتقد بأن النتيجة كانت أكبر على الأرجح مما كان يحدث في الواقع على المسار. إذ ومما رأيته، على الأقل لا شيء بدا مبالغًا فيه. هل كان على الحدود القصوى؟ نعم على الأرجح. ولكن هل كان هنالك ما هو خطير ومتهور؟ لا، على الأقل من وجهة نظري ومن خلال ما رأيته".
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