ريكاردو يتوقّع "فوضى" عند عودة سباقات الفورمولا واحد

تمّ إلغاء الجولات العشر الأولى من الموسم بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، لكنّ الفورمولا واحد تستهدف عودة إلى السباقات عبر جائزة النمسا الكبرى في 5 يوليو/تموز.

وفي حال إقامة الجائزة كما هو مخطط، سيكون ذلك هو السباق الرسمي الأوّل للفورمولا واحد خلال سبعة أشهر، منذ الجولة الختامية لموسم 2019 في أبوظبي، تخللها فقط ستة أيام من التجارب الشتوية في فبراير/شباط الماضي.

وقد كانت للسائقين وجهات نظر مختلفة حول مدى صعوبة العودة إلى لياقة وذهنية السباقات بعد تلك الاستراحة، لكنّ ريكاردو قال بأنّه قد تكون هنالك "بعض الفوضى".

"آمُل بأن نعود بطريقة مُحكمة. عندما أقول فوضى، لا أشير في الحقيقة إلى وجود سيارات في كل مكان، لكنّني أعني بأنّه سيكون هنالك العديد من الأمور بداخل الجميع، من غياب اللياقة البدنية، المشاعر، الإثارة والحماسة" قال ريكاردو.

وأضاف: " سيكون الجميع مستعدين للمنافسة، هناك من سيرتقون لإثارة الحدث على عكس آخرين. وهذا سيمنحنا بدوره تجاوزات جريئة وأخرى غير محسوبة. سنرى بعضًا من كل شيء بكل تأكيد".

وقال ريكاردو أنّه وبينما لا يتوقّع أية مشاكل متعلقة باللياقة البدنية عند عودته خلف مقود سيارته رينو بعد ذلك الغياب الطويل، لكنّه يرى بأنّ بعض السائقين الأصغر قد يواجهون مشاكل في التأقلم من جديد.

"أعتقد إذا ما كان ذلك عامي الأول أو الثاني في الفورمولا واحد، وفي حال كنت غير متأقلمًا بالكامل بعد مع السيارة، عندها نعم ستكون هنالك مشاكل" قال الأسترالي.

وأردف: "لقد لاحظت في مسيرتي، أنّه وبينما قد تكون التجارب الشتوية في كثير من الأحيان مؤشرًا، إلّا أنّ فترات التجارب الشتوية الأولى في مسيرتي، يكون اليوم الأوّل بعدها على الحلبة بمثابة ’صدمة’ من جديد".

وتابع: "مع تقدّم مسيرتي، تقل وطأة هذه الصدمة. يكون الجسم متأقلمًا بالقدر الكافي بحلول ذلك الوقت مع الخبرة المكتسبة وتكون الأمور على ما يرام".

واختتم: "لكنّني من جديد أرى بأنّ الناشئين في عامهم الأوّل أو الثاني في البطولة سيكون شعورهم مختلفًا أكثر".