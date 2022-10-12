ريكاردو يتمنّى لو كانت الفورمولا واحد مرنة أكثر على صعيد أوقات انطلاق السباقات
أشار دانيال ريكاردو إلى أنّ بوسع الفورمولا واحد أن تكون مرنة أكثر على صعيد أوقات انطلاق السباقات عندما تتهاطل الأمطار، وذلك بعد إكمال نصف السباق ضمن جائزة اليابان الكبرى الأحد الماضي.
بالرغم من تزايد حدّة الأمطار قبل موعد الانطلاقة في سوزوكا، انطلق السباق على الساعة 2 عصرًا بالتوقيت المحلي، قبل أن يتمّ رفع العلم الأحمر بعد لفّتين فقط.
وبعد انتظار دام ساعتين، استؤنف السباق مع تبقي 40 دقيقة في عدّاد الساعات الثلاث، ليُكمل السائقون ما مجموعه 28 لفّة من أصل الـ 53.
ومُنحت نقاطٌ كاملة بسبب ثغرة في القوانين، لكنّ ذلك التأخير ترك العديدين يُفكّرون في كيفيّة تحسين فرص التسابق في الأمطار.
واقترح ريكاردو التحلي بالمزيد من المرونة على صعيد أوقات الانطلاقة من أجل البحث عن فجوات جيّدة في الأرصاد الجويّة.
وقال الأسترالي: "نريد التسابق. أعلم أنّ الحديث سهلٌ الآن، لكنّنا علمنا قبل السباق أنّ الأمطار قادمة. الأمر أشبه بما حدث في 2014".
وأضاف: "لو قدّمنا موعد السباق، فربّما كنّا لنكسب 20 لفّة في البداية".
وأردف: "علينا محاولة التعلّم من ذلك. أعلم أنّ هناك مسائل البثّ الحيّ وكلّ تلك الأمور، ذلك جزء كبيرٌ من المعادلة. لكنّنا نريد الحصول على سباقٍ في النهاية".
وواصل حديثه بالقول حول الجزء الأوّل من السباق: "جزء مني كان خائفًا، وجزء آخر كان يستمتع. كان من الجيّد كسب بعض المراكز. لكن حالما وصلت إلى المنعطف الأوّل فقد أدركت وجود الكثير من المياه. ومستويات الرؤية كانت سيّئة للغاية. أعتقد بأنّ الكاميرات على السيارات أظهرت ذلك".
واختتم: "لكنّني كنت سعيدًا بالعودة للتسابق مجدّدًا. لم أعتقد بأنّنا سنستأنف السباق".
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