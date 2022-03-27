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ريكاردو يتلقى عقوبة لإعاقته أوكون في تصفيات جدّة

سيتعيّن على دانيال ريكاردو سائق مكلارين التراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله في جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى لإعاقته إستيبان أوكون خلال تصفيات جدّة.

ريكاردو يتلقى عقوبة لإعاقته أوكون في تصفيات جدّة

اقترب أوكون من المنعطف التاسع في لفّة سريعة وتمّت إعاقته من قبل سائق مكلارين الذي كان في لفّة خروجه.

ودفعت الواقعة سائق ألبين لإلغاء لفّته، بالرغم من أنّ ذلك لم يكن له تأثيرٌ على نتيجته بحلوله خامسًا.

وقرّر المراقبون تسليط عقوبة التراجع 3 مراكز على ريكاردو بعد الحصّة لإعاقته أحد منافسيه، وهو ما يعني تراجعه إلى المركز الـ 15 على شبكة الانطلاق. كما تلقى نقطة عقوبة على رخصة قيادته.

وقال ريكاردو أنّه لم يكن على علمٍ بوجود أوكون، كون الفريق لم يُعلمه بذلك، وأنّه بحلول الوقت الذي لاحظ فيه اقتراب سيارة ألبين فإنّ "الأوان كان قد فات حينها".

واعترف فريق مكلارين بالخطأ وتلقى غرامة 10 آلاف يورو لعدم إعلام سائقه.

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