ريكاردو يتلقى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق أبوظبي الختامي

خلال اللفة الأولى من سباق جائزة البرازيل الكبرى، تسبب ريكاردو بحادثة حين ارتطم بسيارة هاس في المنعطف الثامن.

وحاول ريكاردو التراجع عن حركته حيث أخطأ في تقدير الموقف، لكنه لم ينجح بتفادي الاصطدام بالجهة اليمنى لسيارة ماغنوسن، بينما انزلقت سيارة الأسترالي.

وبالتالي انسحب كلا السائقان من السباق.

وحقق الحكام في الواقعة بعد السباق ووجدوا أن اللوم يقع "بالكامل" على ريكاردو، بالتالي تم تطبيق عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق السباق الختامي، إضافة إلى نقطتي عقوبة على رخصة قيادته، ما يرفع عدد نقاط عقوبته إلى ثمانٍ.

لكن نقاط العقوبة لا تهم الأسترالي كونه لن يتواجد في السباقات الموسم المقبل.

يشار إلى أن لاندو نوريس زميل ريكاردو في مكلارين قد انسحب كذلك من السباق بسبب مشكلة في المحرك، ما يعني أن مكلارين قد خسرت بشكل شبه مؤكد المركز الرابع لصالح ألبين ضمن ترتيب بطولة المصنّعين.

وبعد قطب الانطلاق الأول الصادم يوم الجمعة، انتهى سباق كيفن ماغنوسن سائق هاس بشكل سيء للغاية بعد نصف لفة فقط.

لكن ورغم ذلك، فإن جهوده في التصفيات أثمرت عن مركز ثامنٍ في السباق القصير يوم السبت، ما منحه نقطة واحدة.

حادث كيفن ماغنوسن، هاس ودانيال ريكاردو، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت