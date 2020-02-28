ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحية من اليوم الأخير لتجارب برشلونة الثانية

نجح سائق رينو في تسجيل أسرع زمن على متن سيارة "آر.أس20" مستخدمًا إطارات "سي5" الأكثر ليونة محرزًا دقيقة واحدة و16.276 ثانية، حيث تفوّق على سائق فيراري شارل لوكلير بأقلّ من عشر من الثانية.

وهذه هي المرّة الأولى خلال هذه التجارب التي تتصدّر بها رينو جدول أسرع الأزمنة.

وقد سارعت جميع الفرق إلى الخروج إلى الحلبة في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي من أجل إجراء محاكاة للمسافات الطويلة.

ونجح سائق مكلارين كارلوس ساينز بتسجيل أسرع زمن في الساعة الأولى من هذه التجارب مع دقيقة واحدة و27.255 ثانية على إطارات "سي2" قبل انتقاله إلى إطارات "سي3" الأسرع ليُحسّن زمنه إلى دقيقة واحدة و16.822 ثانية.

ولكن هذا الوقت لم يصمد لفترةٍ طويلة بعد تسجيل دانييل كفيات زمنه السريع حينها، قبل أن ينجح سيرجيو بيريز وعلى متن إطارات "سي3" في إحراز دقيقة واحدة و16.658 ثانية.

وبعد وضع سيباستيان فيتيل سيارة فيراري في صدارة الأزمنة يوم أمسٍ الخميس للمرّة الأولى في هذه التجارب، استلم زميله شارل لوكلير مهام القيادة خلال اليوم الأخير. وركّز السائق الشاب على إكمال عددٍ كبير من اللّفات مع كمية كبيرة من الوقود قبل أن يبدأ بتسجيل أزمنة سريعة.

واستطاع سائق فيراري وضع سيارته في الصدارة بزمن بلغ دقيقة واحدة و16.457 ثانية على إطارات "سي5"، ليحسّن زمنه بعد ربع ساعة مُحرزًا دقيقة واحدة و16.360 ثانية.

حاول سائق مرسيدس لويس هاميلتون التغلّب على هذا الزمن ولكنه تأخّر بفارق 0.050 ثانية ليحتلّ المركز الثالث في نهاية اليوم. ولكن سائق مرسيدس أكمل أكبر عدد من اللّفات خلال الفترة الصباحية مع 90 لفة.

وفي أثناء ذلك قام ريكاردو بتسجيل لفة سريعة تمكّن من خلالها من خطف الصدارة بفارق 0.084 ثانية، بينما تواجد بيريز في المركز الرابع أمام ساينز مع إكمال جورج راسل للمراكز الستة الأولى.

من جانب آخر، لم يقم جورج راسل بتسجيل أيّ زمن خلال الساعة الأولى من تجارب اليوم حيث أجرى بعض الاختبارات الهوائية على سيارته مع جلب فريقه ويليامز لجناح خلفي جديد.

راسل، الذي سيختبر السيارة في فترة ما بعد الظهر تقدّم على كفيات ورومان غروجان – الذي خرج عن حدود الحلبة قليلاً على المنعطف السابع – وكيمي رايكونن الذي انزلق على المسار بعد خروجه من المنعطف المزدوج 14 و15.

بينما تذيّل أليكس ألبون ترتيب السائقين لليوم على متن سيارة ريد بُل إلّا أنه استخدم إطارات "سي2" لتسجيل زمنه.