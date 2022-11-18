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ريكاردو يتجه ليكون السائق الاحتياطي لفريق ريد بُل لموسم 2023

بعد الكثير من التكهنات والشائعات حيال مستقبل دانيال ريكاردو سائق مكلارين الحالي، صرّح هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات بأن الأسترالي سيكون السائق الثالث.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ريكاردو يتجه ليكون السائق الاحتياطي لفريق ريد بُل لموسم 2023

بات ريكاردو من دون أي عقد ليشارك في السباقات لموسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد، حيث سيسلّم مكانه في مكلارين إلى الناشئ أوسكار بياستري الذي سيقود إلى جانب لاندو نوريس.

وعانى الأسترالي المخضرم من موسم صعب للغاية فشل خلاله في مجاراة أداء نوريس وهو أمر اعترف به عدة مرات.

كما أكد مؤخراً تقبله لفكرة عدم حصوله على مقعد تسابقي للموسم المقبل، لكنه ألمح إلى أنه سيبقى في الفورمولا واحد.

وبالفعل، كشف هيلموت ماركو في مقابلة مع "سكاي سبورتس" على هامش جائزة أبوظبي الكبرى الختامية للموسم بأن ريكاردو سيكون السائق الاحتياطي مع فريقه السابق ريد بُل.

"ريكاردو سيكون السائق الثالث معنا" قال ماركو.

وأكمل: "لدينا الكثير من الرعاة، علينا القيام بكل تلك العروض والواجبات الإعلانية، لذا بالطبع هو يمتلك شخصية شهيرة تناسب كل ذلك".

وسرت تكهنات كذلك حول اهتمام مرسيدس بخدمات ريكاردو ضمن سعيها للبحث عن سائق احتياطي.

لكن ماركو صرّح في نفس المقابلة أن ليام لاوسون سائق الفورمولا 2 خلال الموسمين السابقين، مناسب كذلك لدور السائق الاحتياطي مع ريد بُل وألفا تاوري.

وشارك لاوسون مع ريد بُل في التجارب الحرة الأولى خلال جولة أبوظبي لينهي خامساً، لكنه مركز على برنامجه التسابقي خارج الفورمولا واحد حالياً.

حيث قال ماركو: "للأسف لم يحقق لاوسون النجاح الذي نأمله في الفورمولا 2 كما كنا نأمل، لكنه يقوم بعمل جيد بالفعل مع ألفا تاوري".

وأكمل: "لديه إمكانيات. سيقود في سوبر فورمولا وسيكون سائقاً احتياطياً مع ريد بُل وألفا تاوري".

يشار إلى أن ريكاردو تفوق على زميله آنذاك في صفوف ريد بُل، سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات، في موسمهما الوحيد المشترك، حيث ترك فيتيل العلامة النمساوية بنهاية موسم 2014 ليتم استبداله بالروسي دانييل كفيات، الذي بقي حتى وصول ماكس فيرستابن في 2016.

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