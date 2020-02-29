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ريكاردو يؤجل التزاماته الإعلامية للاستعداد بشكل أفضل لجائزة أستراليا الكبرى

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ريكاردو يؤجل التزاماته الإعلامية للاستعداد بشكل أفضل لجائزة أستراليا الكبرى
من قبل:
29-02-2020

أكد دانيال ريكاردو أنه أجّل جميع التزاماته الترويجية والإعلانية لجائزة أستراليا الكبرى هذا الموسم في الفورمولا واحد، وذلك ضمن سعيه للتحضير بشكل أفضل لسباق موطنه الافتتاحي.

اعترف الأسترالي أن جدول التزاماته الإعلامية والترويجية المضغوط لجائزة موطنه قد أثر على استعداده الذهني للسباق في 2019.

وبينما لم يلق بكامل اللوم على تلك الالتزامات - التي تتضمن قيادة سيارة رياضية لصالح "كاسترول" وتصوير إعلانات تلفزيونية لصالح علامة رينو التجارية - فيما حصل معه خلال السباق، لكنه أكد تعديل جدوله الزمنيّ لجولة هذا الموسم.

وأكد ريكاردو أن يأمل في مقاربة أفضل لجولة بلاده الافتتاحية لموسم 2020.

فقال: "إنه نوع من الضغط كل عام".

وأكمل: "في ملبورن، كان يقول مارك ويبر أن مشاعره مختلطة بين الحب والكره، من الواضح أنه من الرائع المشاركة بسباق الموطن، لكن الضغط كبير للغاية حيال ما يتوجب عليك القيام به، كما أن الالتزامات المختلفة الكثيرة تشتت الذهن".

وتابع: "الكثير من ذلك إيجابي، لذا لا يمكنك تأجيل كل شيء لأن الجميع مهتمّ بطريقة إيجابية عادة".

واسترسل: "لكن في نهاية المطاف، نبدأ التحضير للسباق منذ اليوم الثاني أو الثالث من يناير/كانون الثاني، ذهنياً وجسدياً، استعداداً للسباق الأول. نصل إلى هناك لنجد أن نسبة مئوية من تركيزك تضيع هنا ونسبة مئوية تضيع هناك جراء الالتزامات المتعددة. وذلك محبط بعض الشيء".

واستكمل: "من الواضح أنني لا ألقي باللوم على ذلك فيما حصل في سباق الموسم الماضي. لكن هل بوسعي القول أنني كنت في حالة ذهنية صافية تماماً يوم الأحد؟ كلا. لذا سأحاول القيام بهذا بشكل أفضل".

وتابع: "سأعمل على المقابلات بشكل أقصر ومجهود أقل. لمحاولة التعامل مع السباق كأية جولة أخرى، وآمل أن نبدأ الموسم بطريقة جيدة".

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بالمقابل، ألقى ريكاردو بدعابة مفادها أنه ولتفادي كل ذلك الضغط، سيقفز من الطائرة مباشرة إلى مرآب فريقه رينو.

فقال ضاحكاً: "سأقفز من الطائرة صباح الجمعة، مباشرة إلى المرآب!".

وأكمل: "في الحقيقة حصلتُ على تذكرة للقفز المظلي وأخطط للهبوط مباشرة في القمرة إلى الحلبة! سيكون ذلك رائعاً".

واختتم: "ستحب وسائل الإعلام ذلك، وسيكون أمراً مفيداً بالفعل كفعالية ترويجية!".

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الكاتب خلدون يونس

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