ريكاردو يأمُل الاستفادة من مسار ملبورن المعدّل لتحقيق النقاط في سباق موطنه

عانى ريكاردو وزميله لاندو نوريس في السباقين الافتتاحيين لموسم 2022 في الفورمولا واحد بينما تراجعت وتيرة مكلارين بالمقارنة مع فرق الصدارة.

وبعد أن تواجدت ضمن الأربعة الأوائل في الموسمين الماضيين، تأخّرت مكلارين بشكل كبير أمام منافساتها في جولة افتتاحية مؤلمة في البحرين، حيث اكتفى ريكاردو ونوريس بالمركزين الـ 14 والـ 15 بعدما تأخّرا بلفة خلف سيارة الأمان.

لكن جولة المملكة العربية السعودية كانت واعدة أكثر بالنسبة للفريق، حيث خسر سائقاه بفارق طفيف فرصة العبور إلى القسم الحاسم من التصفيات، بينما تقدم نوريس ليسجل أولى نقاط مكلاين هذا الموسم بحلول سابعًا بعد معركة حامية.

وبينما انسحب ريكاردو من سباق جدّة جرّاء مشكلة ميكانيكية، فقد أوضح بأن نتيجة نوريس كانت مشجعة قُبيل سباق موطنه في ملبورن.

وتُقام جائزة أستراليا الكبرى هذا العام للمرة الأولى منذ 2019، بعد أن تسببت جائحة كورونا بإلغاء نسختي 2020 و2021، حيث يسعى ريكاردو لمنح مشجّعي موطنه نتيجة بيتهجون بها ضمن عودة البطولة إلى أستراليا.

فقال: "بالنظر إلى حلبة أستراليا، فإنها ستكون متدفقة وسريعة للغاية من جديد، ولا سيّما مع التعديلات التي دخلت على المسار".

وأضاف: "لذا ربما يعمل ذلك في صالحنا مجددًا وربما ننافس على النقاط. أعلم بأن ذلك ليس هدفًا عاليًا، ولكن هذا ما بمقدورنا استهدافه في الوقت الحالي".

وتابع: "حتى نحصل على بعض التحديثات الكبيرة، أعتقد أن أيّة نتيجة ضمن العشرة الأوائل ستكون بمثابة انتصار صغير بالنسبة لنا".

ويأتي تفاؤل ريكاردو في الوقت الحالي من الاعتقاد بأن التحوّل في أداء مكلارين حتى الآن كان مرتبطًا بطبيعة الحلبة، حيث يأمُل أن يكون ما حدث في البحرين هو أمر عارض للفريق.

فقال: "أعتقد بأن الأداء الجيّد في الجولة الأخيرة كان بسبب خصائص الحلبة، لذلك آمُل أن البحرين كانت مجرد سباق عارض بالنسبة لنا".

واختتم: "قمنا بإصلاح بعض الأمور فيما يتعلق بالمكابح التي سببت لنا مشكلة في البحرين، لكنني أعتقد بأن الحلبة فقط كانت مناسبة لنا في الجولة الماضية".