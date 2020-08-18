فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
73 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

ريكاردو يأمل أن تكون مصاعب إسبانيا "نكسة لمرة واحدة"

المشاركات
التعليقات
ريكاردو يأمل أن تكون مصاعب إسبانيا "نكسة لمرة واحدة"
18-08-2020

يأمل دانيال ريكاردو أن يكون سباق برشلونة "نكسة لمرة واحدة" بعد أن تغيب فريقه رينو عن مراكز النقاط للمرة الأولى في موسم 2020 للفورمولا واحد.

بعد المركز الرابع القويّ في سباق جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد، لم يتمكن ريكاردو من إنهاء سباق برشلونة إلا بالمركز 11، بينما اكتفى زميله إستيبان أوكون بالمركز 13. بالرغم من أن كلاً منهما استعمل استراتيجية التوقف الوحيد، كما فعل سيباستيان فيتيل مع فيراري، والذي أحرز المركز السابع.

حيث قال الأسترالي: "آمل بكل تأكيد أن يكون سباق برشلونة نكسة لمرة واحدة، ’عقب أخيليس’ إن صح التعبير".

وأكمل: "أعتقد أن الجميع يعرف هذه الحلبة جيداً، وإيجاد المزيد من الأداء الإضافي لهو تحدٍ صعب. لكننا قدمنا وتيرة جيدة طوال الموسم حتى الآن، لذا نأمل أن تكون هذه نكسة لمرة واحدة".

وتابع: "سنحاول التعلم مما حصل، على أمل أن نقدم أداءً قوياً في سبا ومونزا، وتلك حلبتان تناسبان سيارتنا عادة".

وأردف: "أنا مقتنع بأنّ سيارتنا تتحسن، ولدي ثقة بأننا قادرون على تسجيل النقاط في كل جولة. إن حصلنا خلال التصفيات على نصفِ عُشرٍ من الثانية، فسننطلق من مراكز النقاط، وسننهي ضمنها على الأغلب".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، اعترف ريكاردو بأن مهمة الإنهاء ضمن مراكز النقاط بعد الانطلاق من خارجها ستكون على الدوام مهمة صعبة للغاية.

فقال: "الهوامش ضئيلة للغاية، لذا كنا قريبين جداً من المراكز العشرة الأولى. كنا خلف فيتيل عندما دخل المنصة، وتمكن من الإنهاء سابعاً في نهاية المطاف. لذا سنحاول تحليل ودراسة البيانات ومعرفة أخطائنا للقيام بعمل أفضل مستقبلاً".

وأكمل: "من المحبط أن تُنهي كلتا السيارتان السباق، ولكن خارج مراكز النقاط".

وتابع: "بالتأكيد أشعر بأننا عانينا هنا أكثر من سيلفرستون، وأعتقد أن الجميع كان تنافسياً للغاية. أعتقد أن سبا ستكون أفضل بالنسبة لنا، وبوسعك التجاوز هناك.".

واختتم: "عانينا من خيبة أمل في برشلونة، إذ تقترب من السيارة أمامك بشكل كبير، لكن من الصعب جداً التجاوز وتخسر التماسك من الإطارات والارتكازية. كنا قريبين من فيتيل، لكننا تأخرنا".

اقرأ أيضاً:

مناقشة مسألة الاقتراب السريع بين السيارات بعد حادثة ماغنوسن وأوكون في برشلونة

المقال السابق

مناقشة مسألة الاقتراب السريع بين السيارات بعد حادثة ماغنوسن وأوكون في برشلونة

المقال التالي

مكلارين أول فريق يؤكد توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة للفورمولا واحد

مكلارين أول فريق يؤكد توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة للفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
قائمة السائقين دانيال ريكاردو تسوق الآن

الأكثر شعبية اليوم

مناقشة مسألة الاقتراب السريع بين السيارات بعد حادثة ماغنوسن وأوكون في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مناقشة مسألة الاقتراب السريع بين السيارات بعد حادثة ماغنوسن وأوكون في برشلونة

روسي "متفاجئٌ" من مغادرة دوفيزيوزو لصفوف دوكاتي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي "متفاجئٌ" من مغادرة دوفيزيوزو لصفوف دوكاتي

وولف: التلميحات بضلوع مرسيدس في قضية ريسينغ بوينت "محض ترهات"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: التلميحات بضلوع مرسيدس في قضية ريسينغ بوينت "محض ترهات"

هاميلتون يشعر "بالتواضع والفخر" لكسر رقم آخر لمايكل شوماخر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يشعر "بالتواضع والفخر" لكسر رقم آخر لمايكل شوماخر

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"

مكلارين أول فريق يؤكد توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين أول فريق يؤكد توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة للفورمولا واحد

فيرشتابن يشرح غضبه بشأن الاستراتيجيّة في محادثاته مع مهندسه في سباق إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح غضبه بشأن الاستراتيجيّة في محادثاته مع مهندسه في سباق إسبانيا

فيتيل: لا حاجة تدفع فيراري لمراجعة القرارات الاستراتيجيّة والمحادثات اللاسلكيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لا حاجة تدفع فيراري لمراجعة القرارات الاستراتيجيّة والمحادثات اللاسلكيّة

أحدث الأخبار

مكلارين أول فريق يؤكد توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين أول فريق يؤكد توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة للفورمولا واحد

ريكاردو يأمل أن تكون مصاعب إسبانيا "نكسة لمرة واحدة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
43د

ريكاردو يأمل أن تكون مصاعب إسبانيا "نكسة لمرة واحدة"

مناقشة مسألة الاقتراب السريع بين السيارات بعد حادثة ماغنوسن وأوكون في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مناقشة مسألة الاقتراب السريع بين السيارات بعد حادثة ماغنوسن وأوكون في برشلونة

وولف: التلميحات بضلوع مرسيدس في قضية ريسينغ بوينت "محض ترهات"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: التلميحات بضلوع مرسيدس في قضية ريسينغ بوينت "محض ترهات"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين أول فريق يؤكد توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة للفورمولا واحد

2
فورمولا 1

وولف: التلميحات بضلوع مرسيدس في قضية ريسينغ بوينت "محض ترهات"

3
فورمولا 1

هورنر: "فوارق ضئيلة للغاية" بين هاميلتون وفيرشتابن

4
فورمولا 1

ريد بُل لديها "ثقة كبيرة" في ألبون رُغم معاناته الحالية

5
فورمولا 1

تركيا وخيريز مرشحتان للانضمام إلى روزنامة الفورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة إسبانيا الكبرى 03:02
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة إسبانيا الكبرى

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد 06:28
فورمولا 1

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟ 09:13
فورمولا 1

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006 00:31
فورمولا 1

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار 02:52
فورمولا 1

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار

أحدث الأخبار

مكلارين أول فريق يؤكد توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة للفورمولا واحد
فورمولا 1

مكلارين أول فريق يؤكد توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة للفورمولا واحد

ريكاردو يأمل أن تكون مصاعب إسبانيا "نكسة لمرة واحدة"
فورمولا 1

ريكاردو يأمل أن تكون مصاعب إسبانيا "نكسة لمرة واحدة"

مناقشة مسألة الاقتراب السريع بين السيارات بعد حادثة ماغنوسن وأوكون في برشلونة
فورمولا 1

مناقشة مسألة الاقتراب السريع بين السيارات بعد حادثة ماغنوسن وأوكون في برشلونة

وولف: التلميحات بضلوع مرسيدس في قضية ريسينغ بوينت "محض ترهات"
فورمولا 1

وولف: التلميحات بضلوع مرسيدس في قضية ريسينغ بوينت "محض ترهات"

تركيا وخيريز مرشحتان للانضمام إلى روزنامة الفورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل
فورمولا 1

تركيا وخيريز مرشحتان للانضمام إلى روزنامة الفورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.