ريكاردو يأمل أن تكون مصاعب إسبانيا "نكسة لمرة واحدة"

بعد المركز الرابع القويّ في سباق جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد، لم يتمكن ريكاردو من إنهاء سباق برشلونة إلا بالمركز 11، بينما اكتفى زميله إستيبان أوكون بالمركز 13. بالرغم من أن كلاً منهما استعمل استراتيجية التوقف الوحيد، كما فعل سيباستيان فيتيل مع فيراري، والذي أحرز المركز السابع.

حيث قال الأسترالي: "آمل بكل تأكيد أن يكون سباق برشلونة نكسة لمرة واحدة، ’عقب أخيليس’ إن صح التعبير".

وأكمل: "أعتقد أن الجميع يعرف هذه الحلبة جيداً، وإيجاد المزيد من الأداء الإضافي لهو تحدٍ صعب. لكننا قدمنا وتيرة جيدة طوال الموسم حتى الآن، لذا نأمل أن تكون هذه نكسة لمرة واحدة".

وتابع: "سنحاول التعلم مما حصل، على أمل أن نقدم أداءً قوياً في سبا ومونزا، وتلك حلبتان تناسبان سيارتنا عادة".

وأردف: "أنا مقتنع بأنّ سيارتنا تتحسن، ولدي ثقة بأننا قادرون على تسجيل النقاط في كل جولة. إن حصلنا خلال التصفيات على نصفِ عُشرٍ من الثانية، فسننطلق من مراكز النقاط، وسننهي ضمنها على الأغلب".

بالمقابل، اعترف ريكاردو بأن مهمة الإنهاء ضمن مراكز النقاط بعد الانطلاق من خارجها ستكون على الدوام مهمة صعبة للغاية.

فقال: "الهوامش ضئيلة للغاية، لذا كنا قريبين جداً من المراكز العشرة الأولى. كنا خلف فيتيل عندما دخل المنصة، وتمكن من الإنهاء سابعاً في نهاية المطاف. لذا سنحاول تحليل ودراسة البيانات ومعرفة أخطائنا للقيام بعمل أفضل مستقبلاً".

وأكمل: "من المحبط أن تُنهي كلتا السيارتان السباق، ولكن خارج مراكز النقاط".

وتابع: "بالتأكيد أشعر بأننا عانينا هنا أكثر من سيلفرستون، وأعتقد أن الجميع كان تنافسياً للغاية. أعتقد أن سبا ستكون أفضل بالنسبة لنا، وبوسعك التجاوز هناك.".

واختتم: "عانينا من خيبة أمل في برشلونة، إذ تقترب من السيارة أمامك بشكل كبير، لكن من الصعب جداً التجاوز وتخسر التماسك من الإطارات والارتكازية. كنا قريبين من فيتيل، لكننا تأخرنا".