ريكاردو يأمُل أن تساهم سيارات الفورمولا واحد الجديدة في تجاوزات جريئة

أسس ريكاردو في الأعوام الأخيرة - ولا سيما خلال مسيرته مع ريد بُل - سمعة لنفسه كأحد أفضل المُتجاوزين في الفورمولا واحد مع سلسلة من حركات التجاوز الجريئة، والتي كانت عادة متأخرة جدًا بالتوجه إلى المنعطفات أو من مسافة بعيدة خلف سيارة أخرى.

وتنتقل الفورمولا واحد إلى حزمة انسيابية معتمدة على التأثيرات الأرضية في 2022 من أجل السماح للسيارات بأن تكون قريبة من بعضها البعض - الأمر الذي شكّل مشكلة خلال دورات التصميم المتتالية في في الحقبة الحديثة للبطولة، لكنها كانت بارزة بشكل أكبر بعد انتقال الفورمولا واحد إلى سيارات فائقة السرعة وأكثر اعتمادية على الارتكازية بين 2017 و2021.

وعند سؤاله إذا ما كانت إمكانية ملاحقة السيارات لبعضها البعض عن قرب - وعليه تسهيل التجاوز كون المسافات بين السيارات ستكون أقل - قد تُضعف من قوّة تجاوزاته، قال ريكاردو: "آمُل أن تعززها في الواقع".

وأضاف: "قمت بالعديد من حركات التجاوز الجيدو في الأعوام الماضية، لكنني لم أكن على نحوٍ ثابت السائق الذي يقوم بأفضل حركة تجاوز في كل سباق 20 مرة في العام".

وتابع: "يعود ذلك لطبيعة السيارات، فقد كانت سريعة جدًا، حيث تكبح متأخرًا جدًا وكان من الصعب الاقتراب من السيارة الأخرى، لذلك كان إتمام حركات التجاوز صعبًا للغاية".

وأكمل: "لذلك، وإذا ما سمحت لنا السيارات الجديدة أن نكون أقرب لبعضنا البعض وتكون هنالك مسافة أكبر لمنطقة الكبح، فمن الممكن أن نكبح أبكر بعض الشيء ونحصل على مسافة أكبر للعمل خلالها على التجاوز".

وأردف: "أعتقد بأن ذلك لن يمنحنا فقط المزيد من التجاوزات، ولكن فرصة أكبر كذلك لتجاوزات أكثر من قِبلي".

جديرٌ بالذكر أن ريكاردو يتوجه لخوض موسمه الثاني مع مكلارين بعد انتقاله من رينو - وذلك بعد عامين من مغادرته صفوف ريد بُل في نهاية موسم 2018.