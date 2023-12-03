ريكاردو "وُلد من جديد"مع "طاقة جديدة" بعد عودته للفورمولا واحد
شعر دانيال ريكاردو بأنه "وُلد من جديد" مع "طاقة جديدة" عقب عودته إلى منافسات الفورمولا واحد مع فريق ألفا تاوري بعد العطلة الصيفية.
بعد إنهاء عقده مع مكلارين بشكل مبكر نهاية موسم 2022، انضم ريكاردو إلى معسكر ريد بُل كسائق اختبارات وتجارب في 2023.
لكنه حصل على فرصة المشاركة في السباقات بعد تخلي ألفا تاوري عن خدمات الناشئ نيك دي فريز قبل العطلة الصيفية.
لكن الأسترالي عاد بشكل متقطع حيث تعرض لحادثة في زاندفورت أدت لكسر في يده حرمته المشاركة في 5 سباقات.
لكن وتيرته القوية في جولة المكسيك حين تأهل رابعاً وأنهى سابعاً، كانت دليلاً على عودته للأداء القوي القديم.
وحين سُئِل على هامش جولة أبوظبي الختامية، إن كانت الإصابة قد أثّرت على عودته، ردّ ريكاردو: "أتمنى لو لم تحصل بالتأكيد. لكنني الآن وقد تعافيت، ما زلت أنظر للموسم بشكل إيجابي. لأنني وفي مثل هذا الوقت العام الماضي كنت أقول في نفسي ’هل شاركت في آخر سباق لي؟’".
وأضاف: "لا أبالغ إن قلت بأنني حينها لم أكن أدري. كنت أعتقد أن فرصي 50/50. لذا، فإن خوض موسم كهذا وبغض النظر عن إصابتي، جعلني أشعر وكأنني ولدت من جديد، هذه هي الكلمة الصحيحة. أشعر بأنني أمتلك طاقة جديدة".
وأردف: "حصلت على فرصة ثانية بالتأكيد. وربما كان البعض يعتقد بأنني يجب أن أستسلم وأتوقف".
وأضاف: "لكنني لم أشعر هكذا على الإطلاق. ربما كان ذلك قراراً جيداً للعودة والمنافسة بقوة".
من جهة أخرى، كشف ريكاردو بأنه أدرك إمكانية الاستمتاع بالسباقات حتى مع سيارة لا تنافس على الانتصارات.
فقال: "استمتاعي بالرياضة لا يجب أن يكون مبنياً على النتائج، سأعلم اللفة الجيدة أو السباق الجيد، وهذا ما يساعدني على النوم بضمير مرتاح. وذلك لا يعني ضرورة الفوز في كل مرة".
وأكمل: "أعتقد أنني وصلت إلى مكان أشعر فيه بالسرور والراحة الكاملين رغم قيادة سيارة تحتل المركز العاشر".
واختتم: "أما العام الماضي، فكنت أعتقد بأنني لن أشارك إلا على متن سيارة قادرة على الفوز".
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