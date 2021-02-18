ريكاردو: وفاة "البطل" إيرنهارت أثّرت عليّ بشكل هائل

اليوم الخميس يمثل الذكرى الـ 20 على وفاة إيرنهارت في سباق دايتونا 500 لعام 2001، حيث نُشرت العديد من المقالات والأخبار حول حياة ومسيرة الحائز على لقب "ناسكار" سبع مرات.

وكان سائق مكلارين قد تكلم سابقاًحيال تأثير إيرنهارت ومسيرته المهنية عليه، حتى أن ذلك دفعه لاستعمال رقم 3، كرقمٍ دائمٍ له في الفورمولا واحد.

وحين سُئِل عما يتذكره عن إيرنهارت، أشار ريكاردو إلى أنه ما زال يذكر تماماً حين سمع خبر وفاته، والحزن العميق الذي شعر به.

فقال: "أذكر السباق منذ 20 عاماً، وبكل وضوح".

وتابع: "تفاعلي مع الخبر كان بالبكاء. تكلمتُ مع صديقي حينها، ستيفن، كنا نخوض منافسات ’غو-كارتينغ’ معاً، وكان معجباً كذلك بإرينهارت".

وأردف: "تكلمتُ معه حالما سمعتُ الخبر، وقد بكينا نحن الاثنين على الهاتف. لقد كان بطلاً بكل تأكيد".

وشرح ريكاردو أن قراره باستعمال رقم 3 كذكرى للسائق الراحل بدءاً من 2014، كان دافعاً يشجعه لتبني ذهنيته التسابقية "المخيفة" للخصوم عبر التجاوزات الجريئة.

فقال: "في 2014، قررت استعمال رقمه، وكذلك تبني مقاربته ’المخيفة’ ومن الواضح أنه كانت لدي نسختي الخاصة منها".

وأكمل: "لكنني شعرت أنها كانت فرصتي كي أكون ذلك السائق الذي لا يخشى القيام بالتجاوزات الجريئة والمنافسة إلى الحدود القصوى".

وتابع: "لا أشعر أنني وصلت إلى ذلك بعد. وقد كان موسمي الأول مع ريد بُل فرصتي الحقيقية لتأكيد تلك المقاربة والحصول على تلك السمعة الجيدة".

وأردف: "بالتأكيد، جزء من ذلك كان يعود إلى تأثير إيرنهارت وإلهامه لي".

يشار إلى أن أولى مواسم ريكاردو مع الرقم 3 أثمر عن ثلاثة انتصارات مع ريد بُل على طريق تحقيق المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة السائقين.

وكان ريكاردو قد تلقى دعوة مفتوحة من دايل، ابن إيرنهارت، للمشاركة في فريق "جيه.آر موتورسبورتس إكسيفينيت ناسكار" في 2016، لكن الأستراليّ قال أنه لن ينظر في مثل هذا الخيار إلا بعد انتهاء مسيرته في الفورمولا واحد.