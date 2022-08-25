ريكاردو وصل إلى "طريق مسدود" مع مكلارين

أعلنت مكلارين يوم أمس الأربعاء توصّلها لاتفاق مع الأسترالي سيغادر وفقه صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري، أبكر بعام مما كان مخططًا.

منذ انضمامه إلى قلعة ووكينغ في بداية موسم 2021، عانى ريكاردو من أجل التأقلم مع السيارة ومجاراة وتيرة زميله لاندو نوريس، بالرُغم من أنه تمكن من تسجيل فوز مثير للإعجاب في جائزة إيطاليا الكبرى العام الماضي.

وضمن معرض حديثه للمرة الأولى مع وسائل الإعلام منذ أخبار رحيله رسميًا عن مكلارين نهاية الموسم الحالي، أوضح ريكاردو أنه تحدث مع الفريق لبضعة أشهر حول كيفية تحسين تأدياته قبل أن يتحول النقاش ليكون حول مغادرته الفريق.

فقال: "لم يكن قرارًا عشوائيًا في يوم ما، أو أن الوضع كان مثل: هيا، هذا ما سنفعله الآن".

وأضاف: "خضنا محادثات لأشهر طويلة، ولم يكن الأمر أيضاً كما لو أنهم قالوا لي: إذا لم تتواجد ضمن الخمسة الأوائل في هذا السباق فقد انتهى الأمر. ولكن كان مثل: ما الذي يمكننا فعله؟ كيف يمكننا سويًا إنجاح تلك الشراكة؟".

وتابع: "حاولت تقديم البيانات والأمور التي أعاني معها على السيارة، وكانت هنالك محادثات. لكنني فهمت كذلك أن ذلك مصدر قلق للفريق، كون نتائجي لم تكن عند المستوى الذي توقعوه. لكننا حاولنا الحديث ومحاولة إيجاد طرق لمعالجة المشاكل".

واختتم: "لكننا كذلك كنا نفكر في الخطوة التالية وما سنفعله الآن، ويمكن القول بأننا نوعًا ما وصلنا للأسف إلى طريق مسدود، حيث شعرنا بأننا اختبرنا كل الحلول التي كانت متاحة في وقتها، وعندها قاموا باتخاذ قرارهم".