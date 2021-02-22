ريكاردو: "وركي العريض" تسبب ببعض المشاكل خلال أخذ قياسات مقعد سيارة مكلارين
قال دانيال ريكاردو أنّ "وركه العريض" يعني أنه ضمن الحدود القصوى لعرض الجسم المسموح ضمن قمرة سيارات الفورمولا واحد الحالية، لكنه أكد أن كل شيء جيد فيما يتعلق بسيارة فريقه الحالي مكلارين.
لم يعانِ الأسترالي من أية مشاكل تتعلق بجلوسه في سيارات الفورمولا واحد سابقاً، لكنه واجه بعض الصعوبات خلال أول قياسٍ لمقعده مع مكلارين، إذ كان ضيقاً وكان لا بد من إجراء بعض التعديلات.
لكن، وبينما كان القياس الأخير للمقعد جيداً، لكن الأسترالي أوضح أن الفريق اضطر لأخذ قياسات "وركه" بعين الاعتبار.
فقال: "لدي ورك عريض على ما أعتقد. عظامي ثخينة للغاية!".
وأكمل: "لكنني تمكنتُ من الجلوس، واجهت بعض المشاكل خلال أول قياس لي خاصة مع تلك القياسات لقمرة السيارة".
وأردف: "لحسن الحظ، كانت تلك المشكلة في المقعد فقط، وليس في تصميم القمرة نفسها. إذ باتت الأمور جيدة الآن".
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بالمقابل، أوضح ريكاردو أن الفريق ضغط إلى الحدود القصوى لناحية عرض القمرة، وذلك من أجل إتمام قياسات مقعده بالشكل الملائم.
لكنه أشار إلى أن راحة السائق خلف المقود تعوّض أي فارق في الأداء قد يخسره الفريق بسبب ذلك.
فقال: "نعم، أشعر أنني وبالتأكيد على الحدود القصوى لناحية القياسات. أعتقد أن طريقة تصميم السيارات الحالية تميل نحو أصغر قياسٍ ممكن".
واختتم: "لذا، فإن قياس وركي قد يعتبر عاملاً مُعيقاً نوعاً ما. لذا أقول لهم: ’فقط تأكدوا أن أكون مرتاحاً وإن كنتم قلقين حيال خسارة عُشر ثانية بسبب التغييرات في الانسيابية، حينها سأقود بسرعة أكبر على المسار!’".
يشار إلى أن ريكاردو قاد سيارة مكلارين الجديدة للمرة الأولى في سيلفرستون خلال يوم التصوير، قبيل انطلاقة التجارب الشتوية الشهر المقبل في البحرين.
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