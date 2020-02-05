ريكاردو: وثائقيّ نتفليكس "وضع الفورمولا واحد على الخارطة" في أمريكا

كان ريكاردو من بين الوجوه البارزة في الموسم الأوّل من السلسلة التي أمضت عدّة حلقات تتابع قراره بمغادرة ريد بُل في نهاية موسم 2018 من أجل الانضمام إلى رينو.

وبظهوره في برنامج "ذي دايلو شو مع تريفور نواه"، تحدّث ريكاردو عن تأثير سلسلة نتفليكس في المساعدة على نموّ شعبيّة الفورمولا واحد في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، قائلًا أنّه بوسعه الشعور باختلاف ملحوظٍ منذ إطلاق السلسلة.

وقال الأسترالي: "أشعر بالتأكيد أنّ الفورمولا واحد باتت تتمتّع بشعبيّة هنا في الولايات المتّحدة. وضعها وثائقيّ ’قد للنجاة’ على الخارطة".

وأضاف: "أمضي بعض الوقت هنا (في أمريكا) وقبل عامٍ من الآن لم يكن أحدٌ ليُرحّب بي، لا أعني ذلك بطريقة سيّئة، لكن لم يكن أحد يعرف أنّني سائق فورمولا واحد".

وأردف: "أمّا الآن فيقول الجميع: "لقد رأيناك في نتفليكس، كان ذلك عرضًا رائعًا. نرتدي خوذًا، لذا لا يُمكن للناس رؤية وجوهنا طوال الوقت، لذا فإنّ ربط وجه بالاسم يُعدّ عاملًا مُساعدًا".

وكانت الفورمولا واحد قد أشارت إلى أنّ نجاح السلسلة كان عاملًا أساسيًا في نموّ عدد مشجّعيها الشباب، حيث أشارت البطولة في وقتٍ سابقٍ من هذا العام إلى أنّ 62 بالمئة من مشجّعيها الجدد كانوا تحت سنّ الـ 35.

من جانبه يُعدّ ريكاردو شخصيّة شعبيّة في السلسلة، حيث تبعته الكاميرات على الحلبة وخارجها، بما في ذلك بعض المقاطع في منزل عائلته في أستراليا.

وقال ريكاردو أنّه شعر بأنّه كان من المهمّ الحفاظ على عامل المتعة، حيث يشعر بأنّ السائقين الأكثر جديّة "لا يُساعدون الرياضة".

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه بالنسبة لي – بعد نشأتي في أسترالي تحت أشعّة الشمس طوال الوقت – فإنّك تحصل على نزعة تنافسيّة. تعلق في ذلك أحيانًا وتنسى ما يجري حولك وتفقد المنظور".

وأكمل: "هذه وظيفة أحلامي، أُسافر حول العالم لأقود السيارات على الحلبات، وهو ما يُعدّ مدهشًا".

يُشار إلى أنّ الموسم الثاني من السلسلة سيُطلق في الـ 28 من فبراير/شباط وسيشمل جميع الفرق العشرة، بعد أن سمحت مرسيدس وفيراري لأطقم التصوير بالدخول إلى مرائبها بعد رفضهما المشاركة في الموسم الأوّل.