ريكاردو وافق على صفقة الانضمام لفريق مكلارين لموسم 2021
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علِم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ دانيال ريكاردو وافق على صفقة الانتقال إلى فريق مكلارين لموسم 2021 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، إذ من المتوقّع الإعلان عن الصفقة هذا الأسبوع.
تأتي هذه التطورات السريعة في سوق انتقالات السائقين لعام 2021 على هامش إعلان فريق فيراري رحيل سيباستيان فيتيل عن أسواره نهاية الموسم الحالي، حيث سيتمّ استبداله بسائق مكلارين الحالي كارلوس ساينز الإبن. وبالتالي من أجل تعويض النقص في صفوف فريق مكلارين قرّر الأخير التعاقد مع السائق الأسترالي انطلاقًا من 2021.
وحصل ريكاردو في السابق على عرضٍ للانضمام لمكلارين خلال صيف 2018 عندما بدأ بدراسة الخيارات المتاحة أمامه في ظلّ نيته الرحيل عن ريد بُل، إلّا أنه قرّر في نهاية المطاف الانتقال إلى رينو ما دفع بساينز نحو صفوف مكلارين.
هذا الانتقال سيُؤدي إلى توفّر مقعد شاغر لدى رينو بجانب إستيبان أوكون، حيث أشارت بعض المصادر إلى أنّ الإسباني فرناندو ألونسو قد يكون من أبرز المرشحين للعودة إلى سباقات الفورمولا واحد من جديد.
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|الكاتب
|خضر الراوي
ريكاردو وافق على صفقة الانضمام لفريق مكلارين لموسم 2021
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