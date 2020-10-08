فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
تذاكر
09 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
16 ساعات
:
50 دقيقة
:
16 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو واثق من نجاحٍ آخر لشراكة بين ريد بُل ورينو

المشاركات
التعليقات
ريكاردو واثق من نجاحٍ آخر لشراكة بين ريد بُل ورينو

عبّر دانيال ريكاردو عن ثقته بأنّ ريد بُل ورينو بمقدورهما العودة إلى "بنود عمل جيّدة" إذا ما آثرا الدخول في شراكة جديدة لموسم 2022.

تبحث ريد بُل الآن عن شريك جديد للمحرك بدءًا من موسم 2022، وذلك بعد إعلان هوندا - شريكتها الحالية - انسحابها من الفورمولا واحد نهاية العام المُقبل.

وقد أدّى ذلك القرار من الصانع الياباني إلى تكهنات بأنّ ريد بُل قد تمُدّ حبال الودّ مع رينو، حيث أنهى الطرفان شراكتهما في 2018 بعد فترة توتّر شهدتها العلاقة بينهما.

اقرأ أيضاً:

ونُشير إلى أنّ ريكاردو حصد انتصاراته السبعة في الفورمولا واحد وهو يقود سيارة ريد بُل المتزوّدة بمحرك رينو، وذلك قبل أن ينضمّ إلى الفريق المصنعي الفرنسي لموسم 2019.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما يعتقد بأنّ ريد بُل ورينو بوسعهما التعاون من جديد بطريقة جيّدة على الرُغم من مشاكلهما السابقة، قال ريكاردو أنّه يشعر بأنّ تلك العلاقة قد تشهد نجاحًا آخر.

"في الواقع، ليس لي رأي في قرار كهذا، لكنني أعتقد بأنّ شراكتهما قد تنجح من جديد" قال ريكاردو.

وأضاف: "هنالك مشاعر، ومن ثمّ هنالك العمل ونجاح المشروع، وهنالك وقت كذلك. والوقت يُنسي الكثير من الأمور ويجعل الجروج تلتئم، ولا أظن بأنّ ما كانت عوامل خلاف في الماضي ستبقى إلى الأبد".

وتابع: "وإذا ما حدث ذلك في المستقبل، أعتقد أنّ بمقدورهما العودة ضمن بنود عمل جيّدة من جديد. لم أختبر مطلقًا أيّ أمر غير قابل للإصلاح، لذلك لستُ قلقًا إذا ما كان ذلك ما سيقومان به. وأرى أنّهما سيمضيان قُدمًا على نحوٍ جيّد".

في المقابل، بدا ريكاردو واثقًا كذلك بأنّ ريد بُل ستظل قوية حتّى بعد رحيل هوندا، على الرُغم من التغيير المتأخّر في مزوّد المحركات.

اقرأ أيضاً:

فقال: "إذا ما كانوا يبنون سيارة جيدة، فسيحصلون على الدعم، وسيظل أمامهم فرصة للقيام بذلك. بالنظر إلى ماضيهم وتاريخي وخبرتي معهم، فلا أرى أيّ شيء قد يشعرون بالقلق حياله".

واختتم: "هنالك دومًا فرصة، والرياضة تتغير كثيرًا على الدوام. آمُل أن يجدوا حلًا، حلّا جيّدًا، وأن يبقوا على مستواهم ويظلوا في منافسة مع بقيتنا".

رايكونن: لا أزال في محادثات مع ألفا روميو بشأن موسم 2021

المقال السابق

رايكونن: لا أزال في محادثات مع ألفا روميو بشأن موسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد

رايكونن: لا أزال في محادثات مع ألفا روميو بشأن موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رايكونن: لا أزال في محادثات مع ألفا روميو بشأن موسم 2021

مرسيدس تؤكّد إصابة أحد أفراد فريقها في الفورمولا واحد بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تؤكّد إصابة أحد أفراد فريقها في الفورمولا واحد بفيروس كورونا

ريكاردو واثق من نجاحٍ آخر لشراكة بين ريد بُل ورينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو واثق من نجاحٍ آخر لشراكة بين ريد بُل ورينو

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021

أحدث الأخبار

ريكاردو واثق من نجاحٍ آخر لشراكة بين ريد بُل ورينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو واثق من نجاحٍ آخر لشراكة بين ريد بُل ورينو

رايكونن: لا أزال في محادثات مع ألفا روميو بشأن موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رايكونن: لا أزال في محادثات مع ألفا روميو بشأن موسم 2021

مرسيدس تؤكّد إصابة أحد أفراد فريقها في الفورمولا واحد بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تؤكّد إصابة أحد أفراد فريقها في الفورمولا واحد بفيروس كورونا

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

2
فورمولا 1

رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

رايكونن: لا أزال في محادثات مع ألفا روميو بشأن موسم 2021

4
فورمولا 1

مرسيدس تؤكّد إصابة أحد أفراد فريقها في الفورمولا واحد بفيروس كورونا

5
فورمولا 1

ريكاردو واثق من نجاحٍ آخر لشراكة بين ريد بُل ورينو

50د

أحدث الأخبار

ريكاردو واثق من نجاحٍ آخر لشراكة بين ريد بُل ورينو
فورمولا 1

ريكاردو واثق من نجاحٍ آخر لشراكة بين ريد بُل ورينو

رايكونن: لا أزال في محادثات مع ألفا روميو بشأن موسم 2021
فورمولا 1

رايكونن: لا أزال في محادثات مع ألفا روميو بشأن موسم 2021

مرسيدس تؤكّد إصابة أحد أفراد فريقها في الفورمولا واحد بفيروس كورونا
فورمولا 1

مرسيدس تؤكّد إصابة أحد أفراد فريقها في الفورمولا واحد بفيروس كورونا

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين
فورمولا 1

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تمّ منع 08:28
فورمولا 1

لماذا تمّ منع "السيارة ذات المروحة" الأسطورية في الفورمولا واحد؟

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020 13:37
فورمولا 1

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد

ما الذي يعنيه خروج هوندا من الفورمولا واحد بالنسبة لريد بُل 05:43
فورمولا 1

ما الذي يعنيه خروج هوندا من الفورمولا واحد بالنسبة لريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.