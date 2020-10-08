ريكاردو واثق من نجاحٍ آخر لشراكة بين ريد بُل ورينو

تبحث ريد بُل الآن عن شريك جديد للمحرك بدءًا من موسم 2022، وذلك بعد إعلان هوندا - شريكتها الحالية - انسحابها من الفورمولا واحد نهاية العام المُقبل.

وقد أدّى ذلك القرار من الصانع الياباني إلى تكهنات بأنّ ريد بُل قد تمُدّ حبال الودّ مع رينو، حيث أنهى الطرفان شراكتهما في 2018 بعد فترة توتّر شهدتها العلاقة بينهما.

ونُشير إلى أنّ ريكاردو حصد انتصاراته السبعة في الفورمولا واحد وهو يقود سيارة ريد بُل المتزوّدة بمحرك رينو، وذلك قبل أن ينضمّ إلى الفريق المصنعي الفرنسي لموسم 2019.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما يعتقد بأنّ ريد بُل ورينو بوسعهما التعاون من جديد بطريقة جيّدة على الرُغم من مشاكلهما السابقة، قال ريكاردو أنّه يشعر بأنّ تلك العلاقة قد تشهد نجاحًا آخر.

"في الواقع، ليس لي رأي في قرار كهذا، لكنني أعتقد بأنّ شراكتهما قد تنجح من جديد" قال ريكاردو.

وأضاف: "هنالك مشاعر، ومن ثمّ هنالك العمل ونجاح المشروع، وهنالك وقت كذلك. والوقت يُنسي الكثير من الأمور ويجعل الجروج تلتئم، ولا أظن بأنّ ما كانت عوامل خلاف في الماضي ستبقى إلى الأبد".

وتابع: "وإذا ما حدث ذلك في المستقبل، أعتقد أنّ بمقدورهما العودة ضمن بنود عمل جيّدة من جديد. لم أختبر مطلقًا أيّ أمر غير قابل للإصلاح، لذلك لستُ قلقًا إذا ما كان ذلك ما سيقومان به. وأرى أنّهما سيمضيان قُدمًا على نحوٍ جيّد".

في المقابل، بدا ريكاردو واثقًا كذلك بأنّ ريد بُل ستظل قوية حتّى بعد رحيل هوندا، على الرُغم من التغيير المتأخّر في مزوّد المحركات.

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فقال: "إذا ما كانوا يبنون سيارة جيدة، فسيحصلون على الدعم، وسيظل أمامهم فرصة للقيام بذلك. بالنظر إلى ماضيهم وتاريخي وخبرتي معهم، فلا أرى أيّ شيء قد يشعرون بالقلق حياله".

واختتم: "هنالك دومًا فرصة، والرياضة تتغير كثيرًا على الدوام. آمُل أن يجدوا حلًا، حلّا جيّدًا، وأن يبقوا على مستواهم ويظلوا في منافسة مع بقيتنا".