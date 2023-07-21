ريكاردو واثق من قدرته على تفادي "الفخّ" الذي وقع فيه مع مكلارين
يبدو دانيال ريكاردو واثقاً من أنه لن يقع في "الفخ" الذي واجهه مع فريق مكلارين، وذلك بعد عودته إلى السباقات مع فريق ألفا تاوري بدءاً من جولة المجر بديلاً عن نيك دي فريز.
سيعود الأسترالي إلى عالم سباقات الفئة الملكة مجدداً مع فريق ألفا تاوري. وبالرغم من حماسته لخوض المنافسات مجدداً لكنه يدرك تماماً حجم التحديات الذي ينتظره مع الفريق الذي يقبع في آخر مراكز بطولة المصنّعين.
خاصة وأن نواحي ضعف السيارة التي سيقودها هي نفسها النواحي التي كان يعاني منها ريكاردو خلال فترته المحبطة مع مكلارين.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال هذه النقطة بالذات، أشار ريكاردو إلى أنه بات في وضع أفضل مع ألفا تاوري ما يسمح له بإدارة هذه المسألة.
فقال: "أعتقد أن ما أثّر على أدائي خلال المواسم الماضية هو أنني كنت أقع تدريجياً في فخّ معنوي ’أووه، هذه السيارة لا تلائمني. عليّ التأقلم معها هنا وهناك’".
وأكمل: "الإنسان قد يصبح أسوأ أعداء نفسه. أعود بذاكرتي إلى أول تصفيات لي مع مكلارين، لقد كانت رائعة. حينها لم أكن أفكّر كثيراً في الوضع برمّته".
وتابع: "لذا، لن أقع مجدداً ضحية هذه الذهنية. أعلم أن هناك حدوداً لقدرات هذه السيارة. وأنني لن أشعر بأنها سريعة مثل ريد بُل. لكنني سأعمل على ذلك".
وأردف: "قدتها على جهاز المحاكاة الأسبوع الماضي وبدا الوضع جيداً. أعتقد أنه كان يوماً جيداً. من الواضح أننا بحاجة إلى ترجمة ذلك.. اسألوني مجدداً حين أقودها على الحلبة!".
بالمقابل، أوضح ريكاردو أن قضاء بعض الوقت خارج السباقات بعد فترته المحبطة مع مكلارين أفسح له المجال كي يُدرك أخطاءه السابقة، ما سيضعه في موقع أفضل لخوض التحدي مع ألفا تاوري.
فقال: "لقد تعلمت الكثير. الأشهر الستة المنصرمة راجعت خلالها كامل مسيرتي، أدركت أخطائي والأمور التي كان يجب عليّ القيام بها بشكل مختلف".
كما اعترف ريكاردو بأن خطوة مشاركته مع ألفا تاوري بمثابة تمهيد نحو تحقيق "حلمه" بالعودة للقيادة مع ريد بُل.
حيث أجاب حين سُئِل إن كان قد غيّر رأيه السابق بأنه يريد العودة على متن سيارة لفرق الصدارة فقط: "من الواضح أنني حصلت على وقت كافٍ لإعادة ضبطِ مقاربتي إن صح التعبير، وكذلك للاستمتاع بالقيادة مجدداً".
وأكمل: "لكنني أردتُ قيادة السيارة والتأكد من أنني ما زلت أحبّ ذلك حقاً. لقد رفعتُ وتيرتي بشكل سريع (خلال اختبارات الإطارات مع ريد بُل في سيلفرستون) وسرعان ما عاد إليّ ذلك الشعور الجيد".
وأردف: "بعد كل ما حصل، كنت أعلم أن عودتي إلى فرق الصدارة بعد وقتٍ مستقطع، ستكون مهمة صعبة جداً".
وأضاف: "بالطبع، تلك هي أمنيتي، لكن عليّ التحلي بالواقعية. ولا بدّ من إثبات نفسي أولاً. ومن وجهة نظري، هذه هي الطريقة الأفضل حالياً".
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