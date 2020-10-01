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ريكاردو واثق من قدرة رينو على أن تكون تنافسية في كل الحلبات

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ريكاردو واثق من قدرة رينو على أن تكون تنافسية في كل الحلبات

أبدى دانيال ريكاردو ثقته في أنّ فريقه الحالي رينو بمقدوره أن يكون تنافسيًا في الفورمولا واحد على جميع الحلبات المُقبلة في روزنامة 2020، وذلك بعد سلسلة النتائج الجيّدة الأخيرة.

خلال السباقات الأربعة الأخيرة، حلّ ريكاردو في المركز الرابع في سبا، السادس في مونزا، الخامس في موجيللو ومن ثمّ الرابع مُجددًا في سوتشي، على الرُغم من عقوبة التوقيت التي تلقاها هناك.

في المقابل، سجّل زميله بالفريق إستيبان أوكون نقاطًا جيّدة في ثلاثة من هذه السباقات.

ويحتلّ ريكاردو حاليًا المركز السادس في الترتيب العام بفارق نقطتين فقط خلف صاحب المركز الثالث وسائق مكلارين لاندو نوريس ونقطة وحيدة خلف ألكسندر ألبون سائق ريد بُل، في حين يتواجد فريقه رينو بالمركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين بفارق سبع نقاط خلف مكلارين صاحبة المركز الثالث.

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وقال ريكاردو أنّ نتيجة سوتشي مثّلت دفعة ثقة للفريق كون روسيا لم تكن دومًا حلبة تلعب على نقاط قوة رينو أو نقاط قوته هو شخصيًا خلال المواسم الماضية. حيث انطلق الأسترالي هناك من المركز العاشر العام الماضي قبل أن ينسحب إثر أضرار من حادثة تصادم.

"بعد نهاية هذا الأسبوع، يُمكنني بكل تأكيد أن أكون أكثر ثقة بالمُضي قُدمًا" قال ريكاردو لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "قام نيكو (هلكنبرغ) بعمل جيّد للغاية هنا العام الماضي، لكنها لم تكن أقوى حلباتنا بكل تأكيد. وشخصيًا كذلك، لم تكن الحلبة الأفضل بالنسبة لي".

وتابع: "لذا أن أسجّل شخصيًا نتيجة جيّدة هنا، وكذلك أن أكون على سيارة قادرة على أن تكون تنافسية، منذ التجارب الحرة في الحقيقة، لهو أمر يقول الكثير عن المستقبل. حيث يمنحني الثقة الآن على أيّة حلبة سنذهب إليها. سواء تواجدت السيارة ضمن الخمسة الأوائل أم لا، لا أعلم، لكنني أعتقد أنه يُمكننا واقعيًا وبكل تأكيد أن نستهدف التواجد ضمن القسم الثالث للتصفيات على جميع الحلبات القادمة، مهما كان تصميمها".

وفيما يتعلق بثبات الأداء وسلسلة النتائج الجيّدة الأخيرة، قال الأسترالي: "كانت نتائجنا إيجابية للغاية في السباقات الأربعة الأخيرة، أسوأ نتيجة كانت المركز السادس، لذلك أنا سعيد جدًا بهذا الأمر".

واختتم: "تمتعنا بموثوقية جيّدة، كما أنّني والفريق ضمن موقع جيّد أيضاً. ارتكبت بضعة أخطاء، لكنني ما أزال مسرورًا بالنتائج".

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