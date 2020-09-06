ريكاردو: هيمنة مرسيدس في التصفيات بعد حظر ضبط الحفلة "أمر ممتع"

تمّ إعلام الفرق بأنّه وبدءًا من جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع سيتعيّن عليهم اعتماد ذات الإعدادات على المحرك في التصفيات والسباق، ما يعني أنّه لم يعد بوسعهم اعتماد إعدادات طاقة إضافية خاصة خلال القسم الثالثة من التصفيات.

وبينما عمدت "فيا" لتقديم ذلك القانون كونها رغبت بثقة أكبر في مراقبة ما تقوم به الفرق، لكنّ مرسيدس شكّت بأنّ بعض المنافسين، بما فيهم ريد بُل، قد ضغطوا من أجل اعتماد ذلك التغيير على القانون لمحاولة إبطاء زحف وهيمنة الصانع الألماني.

لذلك وبعد أن ظهرت مرسيدس بأداء كاسح في التصفيات على حلبة مونزا، مع تسجيل سائقها لويس هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل بفارق 8 أعشار من الثانية أمام أقرب ملاحقيه من منافسي فريقه، قال ريكاردو أنّه معجب جدًا بالطريقة التي تبلورت بها الأمور بعد قرار حظر ضبط المحرك.

وعند سؤاله إذا ما يشعر بالإحباط بسبب عدم مساهمة حظر ضبط المحرك في خلط للأوراق ضمن الترتيب التنافسي، قال ريكاردو: "لم أتوقع مطلقًا أن يغيّر ذلك من الترتيب التنافسي. وسأكون متفاجئ كذلك إذا ما ظن الرفاق هنا (في رينو) كذلك".

وأضاف: "لا أعلم من أين أتى الضغط نحو ذلك التغيير، وإذا ما قاد فريق ما الضغط من أجل تمرير ذلك أو قام به معتقدًا بأنّه سيغيّر من الأمر في شيء، فهنيئًا له. لسنا متفاجئين من شيء، أعتقد بأنّ مرسيدس في موقع يخوّلها أن تكون متعجرفة بعض الشيء في بعض تصريحاتها، لكنني لم أتوقع منهم مطلقًا أن يعانوا من ذلك التغيير".

وأكمل: "أحببت طريقة ردّهم على ذلك الأمر نوعًا ما. كان أمرًا ممتعًا".