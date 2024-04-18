ريكاردو: هيكل سيارة آربي الجديد "راحة نفسية"
قال دانيال ريكاردو سائق آربي أن هيكل سيارته الجديد لجائزة الصين الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد، يجلب له "راحة نفسية"، على طريق سعيه لتجاوز مصاعب بداية الموسم.
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
عاد الأسترالي إلى منافسات الفئة الملكة بعد انقطاع، وذلك مع ألفا تاوري منذ الموسم الماضي، لكن إصابة يده أخرجته من السباقات لفترة.
ولم يتمكن حتى الآن هذا الموسم من تكرار أدائه الجيد، بل حتى أنه يواجه صعوبة في مجاراة زميله يوكي تسونودا الذي يقدم وتيرة ممتازة وثابتة بشكل متواصل.
وأكمل الفريق بناء هيكل جديد خصيصاً لـ ريكاردو وسيستعمله في الصين.
ورغم عدم وجود مشاكل واضحة في الهيكل خلال أول 4 سباقات، لكن الأسترالي أكد أن الهيكل الجديد بمثابة "راحة نفسية" له.
فقال: "لقد تكلمت بوضوح عدة مرات عن ذلك هذا الموسم. فقد كنت أعاني بعض الشيء".
وأكمل: "لكنني أعتقد وبصراحة، أن الخطة كانت تقضي بتقديم هيكل جديد هنا".
وأردف: "قلتُ، حسناً سآخذه حين يصبح جاهزاً. يوكي مسرور من سيارته. لكن تلك مسألة تضمن لي الراحة النفسية".
وتابع: "لم نجد أي شيء خاطئ في الهيكل الذي أستعمله. لكن أحياناً تكون هناك أمور غير مرئية وقد لا توجد".
وأردف: "ربما كل ذلك بهدف تصفية ذهني، وبغض النظر، وحتى لو بقيت على الهيكل القديم، فإن ذلك لن يغير مقاربتي لهذه الجولة".
واختتم: "لذا أعتقد أنه بوسعي تحقيق تقدم".
يشار إلى أن ريكاردو شبّه وضعه الحالي، بما حصل معه في أول موسم مع رينو عام 2019، حين واجه بداية صعبة قبل أن يسجل أولى نقاطه في الجولة الثالثة.
حيث يأمل أن تكون الصين أول بداية جيدة له هذا الموسم.
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