ريكاردو: هيكل سيارة آربي الجديد "راحة نفسية"

عاد الأسترالي إلى منافسات الفئة الملكة بعد انقطاع، وذلك مع ألفا تاوري منذ الموسم الماضي، لكن إصابة يده أخرجته من السباقات لفترة.

ولم يتمكن حتى الآن هذا الموسم من تكرار أدائه الجيد، بل حتى أنه يواجه صعوبة في مجاراة زميله يوكي تسونودا الذي يقدم وتيرة ممتازة وثابتة بشكل متواصل.

وأكمل الفريق بناء هيكل جديد خصيصاً لـ ريكاردو وسيستعمله في الصين.

ورغم عدم وجود مشاكل واضحة في الهيكل خلال أول 4 سباقات، لكن الأسترالي أكد أن الهيكل الجديد بمثابة "راحة نفسية" له.

فقال: "لقد تكلمت بوضوح عدة مرات عن ذلك هذا الموسم. فقد كنت أعاني بعض الشيء".

وأكمل: "لكنني أعتقد وبصراحة، أن الخطة كانت تقضي بتقديم هيكل جديد هنا".

وأردف: "قلتُ، حسناً سآخذه حين يصبح جاهزاً. يوكي مسرور من سيارته. لكن تلك مسألة تضمن لي الراحة النفسية".

وتابع: "لم نجد أي شيء خاطئ في الهيكل الذي أستعمله. لكن أحياناً تكون هناك أمور غير مرئية وقد لا توجد".