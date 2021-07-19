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ريكاردو: هاميلتون "أفرط في حماسته" لكن لا لوم عليه في حادثته مع فيرشتابن

يعتقد دانيال ريكاردو سائق مكلارين بأنّ لويس هاميلتون "أفرط في حماسته" عندما اصطدم مع ماكس فيرشتابن في اللفة الأولى من سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

ريكاردو: هاميلتون "أفرط في حماسته" لكن لا لوم عليه في حادثته مع فيرشتابن

مع ذلك لا يُلقي ريكاردو باللوم على بطل العالم في تلك الحادثة، مُشيرًا إلى التأثير الانسيابي الحاصل عندما تنافس سيارتان في الفورمولا واحد على أحد المراكز.

وقد انزلقت سيارة فيرشتابن بقوّة بعدما احتك هاميلتون بإطاره الخلفي على منعطف كوبس قبل أن يصطدم الهولندي بالحواجز بينما كان يتنافسان على الصدارة.

"النتيجة النهائية مزعجة بكل تأكيد، لكنها حادثة على سرعة عالية ولا يتطلّب الأمر الكثير حينها من أجل حصول حادثة كبيرة كهذه" قال ريكاردو.

وأضاف: "عندما تكونان على منعطف عالي السرعة كهذا وتكونان جنبًا إلى جنب، فكلاكما سيخسر الانسيابية، وتحديدًا لويس هنا، مع تواجد ماكس بعض الشيء ضمن هواء متّسخ".

وتابع: "لكنني أعتقد بأن كلاهما أفرط في حماسته، وفي نهاية المطاف أفرط هاميلتون أكثر بالنظر إلى مستوى التماسك، وتلك هي اللحظة التي ترى فيها بأنه انحرف نحو ماكس بعض الشيء".

وأكمل: "لكن ذلك كان غير مقصودًا تمامًا، لكنها طبيعة الانسيابية على هذه السيارات. إذ يتعين عليك فقط السماح بمساحة أكبر بعض الشيء. وأنا بالتأكيد لن أجلس هنا وأحكم على الأمر وأقول بأنه كان عليه فعل هذا أو ذاك، فإنهما يتنافسان بقوة طوال العام".

وأردف: "من المؤسف أنهما اصطدما ببعضهما البعض وأن تكون حادثة كبيرة بهذا الشكل. لكن الأمر الأهم هو أن ماكس بخير. ولأكون صريحًا، فما حدث أشبع بعض الشيء بما حدث بين جورج (راسل) وكارلوس (ساينز)، إنها اللفة الأولى، ويكون ما يزال لدينا إطارات باردة قليلًا، وقود عال، وتحدث مثل هذه الأمور. إنه التسابق، ولكنني أتفهم بالتأكيد ما يشعر به ماكس".

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من جهته، صرّح بطل العالم السابق فرناندو ألونسو بأن هاميلتون تواجد في وضع لا يُحسد عليه، إذ أشار أنّ أيًا من السائقَين لم يُخطئ.

فقال: "من الصعب الحكم بشكل كامل على تلك الحادثة من الخارج. فقد بدت الأمور قريبة جدًا. أعتقد بأنّ لويس كان لديه أكثر من نصف مسافة السيارة بجوار ماكس. لذا فإنه لم يكن بوسع لويس التنحّي عن ذلك الخط الداخلي، فليس الأمر وكأنك ستختفي فجأة. لقد كانت لحظة مؤسفة في السباق، لكن لم يكن هنالك أمر متعمّد أو شيء خاطئ قام به أحدهما في رأيي. لقد كانت فقط لحظة غير موفقة".

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محرك فيرشتابن قد يكون قابلاً للإصلاح بالرغم من حادثته العنيفة في سيلفرستون

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محرك فيرشتابن قد يكون قابلاً للإصلاح بالرغم من حادثته العنيفة في سيلفرستون
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