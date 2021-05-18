تعود الفورمولا واحد إلى موناكو للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، حيث تم إلغاء الحدث في الموسم الماضي.

وستقام الجولة لكن ضمن إجراءات مشددة تخص الفيروس، مع عدد محدود للجمهور.

ويرى ريكاردو أن الحدث العريق لن يبدو مثل المعتاد بسبب ذلك، فقال: "الحلبة نفسها حماسية، وأعتقد أن الحال سيبقى كذلك، بالتالي فإن الشعور خلف المقود سيبقى مثل المعتاد".

وأكمل: "لكن كل ما قبل السباق، المشي بين الجماهير والمتابعين قبل الوصول إلى خط الحظائر ومن ثم السيارة، جميعها أمور كنا معتادين عليها هنا".

واسترسل: "لكن دقات القلب ستتسارع وستكون المنافسات محتدمة كالعادة. لذا ربما سيكون هناك ما يشبه الهدوء قبل العاصفة".

وأردف: "تملؤني الحماسة للمشاركة، لكنني لا أريد أن أتحمس أكثر من اللازم. ربما ستبدو الجولة هادئة أكثر من المعتاد. لكن خلف المقود، كل شيء سيكون مثل المعتاد".

بالمقابل، يتفق لاندو نوريس زميل ريكاردو في صفوف مكلارين حيال اختلاف الأجواء عن المعتاد في موناكو بالمقارنة مع المواسم السابقة.

فقال: "أعتقد أنها حلبة الشوارع الأولى التي نعود إليها منذ جائحة كورونا. بطريقة ما اعتدنا على عدم وجود الكثير من الجمهور الآن، لكن عندما تكون في موناكو، فإنك تدرك أن 50 بالمئة من الحماسة تأتي من كل ما يحيط بهذه الحلبة".

واختتم: "لذا، علينا الانتظار لنرى. أنا واثق أنها لن تكون بمثل ألقها المعتاد، لكنها ستقدم بالتأكيد أحد أفضل السباقات".

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