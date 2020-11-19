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ريكاردو: موسم 2020 الأكثر متعة بالنسبة لي منذ سنوات

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ريكاردو: موسم 2020 الأكثر متعة بالنسبة لي منذ سنوات

قال دانيال ريكاردو أن موسم 2020 الحالي في الفورمولا واحد هو الأكثر متعة له منذ 2016، عندما أنهى ثالثاً ضمن ترتيب بطولة السائقين مع ريد بُل.

آخر موسمين للأسترالي مع ريد بُل لم يكن مسروراً فيهما، خاصة موسم 2018، عندما اتخذ قرار التوقيع مع رينو، ومن ثم عانى في 2019 مع سيارة العلامة الفرنسية ضعيفة التنافسية.

لكن وفي 2020، كان ريكاردو يسجل النقاط بشكل متواتر، محرزاً المركز الثالث مرتين خلال السباقات الماضية، وبات يحتل المركز السادس حالياً ضمن الترتيب العام.

فقال: "عليّ ربما النظر إلى مجريات الموسم بعد انتهائه. لكنني أعتقد أنه وحتى الآن، نعم، إنه موسم أستمتع فيه بشكل كبير".

وأكمل: "أنا معجبٌ بطبيعة المنافسة وأعتقد أن حماسة عودتنا إلى السباقات قد ارتفعت بعد فترة الإغلاق والحجر".

وتابع: "لذا، كان موسماً جميلاً. موسم 2016 كان جيداً مع ريد بُل، لذا هذا هو الموسم الأفضل أو الأكثر رضىً عنه منذ ذلك الحين".

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بالمقابل، عبر ريكاردو الذي سينتقل إلى مكلارين الموسم المقبل، عن إعجابه بسيارة رينو 2020.

فقال: "لا أعتقد أنه هناك أي موسم سهل، لكن الأمر يعتمد على كيفية خوضك له، وما تحقق خلاله".

وأكمل: "حتى وإن فزتَ بكل سباق. فالأمر يعتمد على ما تضع لنفسك من طموحات وأهداف".

وتابع: "موسم 2018 مع ريد بُل كان مشحوناً بالعواطف، خاصة وأنني أدركت أنني أرغب بالانتقال ومن ثم واجهتني عدة انسحابات لاحقاً. أعتقد أنه كان الموسم الأصعب بالنسبة لي من الناحية الذهنية".

وأردف: "العام الماضي كان ممتعاً، لكننا لم نحقق النتائج التي أردناها، لكن كان من الممتع العمل على تطوير السيارة مع فريق جديد".

واختتم: "هذا الموسم كان بالتأكيد ممتعاً أكثر، لأننا حققنا نتائج جيدة حقاً".

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