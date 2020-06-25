فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: موسمٌ من 10 سباقات في 2020 سيكون "قانونياً"

المشاركات
التعليقات
ريكاردو: موسمٌ من 10 سباقات في 2020 سيكون "قانونياً"
25-06-2020

يرى دانيال ريكاردو أن إقامة عشرة سباقات أو أكثر خلال موسم 2020 للفورمولا واحد سيكون جيداً ومناسباً، ويمنح أحقية للفائز باللقب.

تمّ تأكيد ثمانية سباقات حتى الآن ضمن موسم 2020 المعلق بسبب جائحة فيروس "كورونا"، لكن ما زال هناك أمل برفع عدد السباقات حتى 18 قبل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

وتنتهي السباقات الثمانية المؤكدة مع جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا يوم 6 سبتمبر/أيلول، بينما تضغط حلبتان إيطاليتان: موجيللو ومونزا، من أجل استضافتين تاليتين لذلك الموعد.

وضمن معرض كلامه في البرنامج الإذاعي عبر الإنترنت لشركة جائزة أستراليا الكبرى، كشف ريكاردو عن رأيه حيال الرقم 10 المفصليّ.

فقال: "سيكون ذلك كافياً لإعلان قانونية الموسم، وأحقية الفائز باللقب بلقبه".

وأكمل: "أرى أنه سيكون موسماً قانونياً تماماً".

وتابع: "لو أقمنا خمسة سباقات فقط، نعم حينها قد لا يكون ذلك قانونياً لإعلان موسمٍ مع لقب. لكن إن أقمنا عشرة سباقات وأكثر، فسيكون ذلك كافياً لتحديد اللقب، من وجهة نظري الشخصية".

واستكمل: "من الواضح أن الجو العام سيكون مختلفاً من دون جمهور، على الأقل خلال النصف الأول للموسم، لكن الحقيقة أننا سننافس بالفعل. نفس السائقون، نفس السيارات".

وبينما عبّر الأسترالي عن حماسته للعودة إلى المنافسات، لكنه اعترف بأنه لا يتطلع للإجراءات الجديدة مثل المسحات الأنفية وغيرها، من أجل احتياطات فيروس "كورونا".

فقال: "أحد الأمور التي اختبرتها بالفعل، اختبارات ’كوفيد-19’ ومسحات الأنف… إنها غير ممتعة!".

واختتم: "علينا ربما القيام بها 30 مرة خلال الموسم. لم يكن ذلك ممتعاً على الإطلاق. ذلك أمر أعلم أنه سيحصل، لكنني بالتأكيد لا أتطلع له!".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري

المقال السابق

مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري

trending اليوم

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني
فورمولا 1 / فورمولا 1

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني

مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري
فورمولا 1 / فورمولا 1

مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري

مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد

لماذا تعتبر جائزة فرنسا الكبرى أهم سباق تاريخي في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

لماذا تعتبر جائزة فرنسا الكبرى أهم سباق تاريخي في الفورمولا واحد

رينو: فرق الفورمولا واحد محقة في خفض ارتكازية سيارات 2021 لمساعدة بيريللي
فورمولا 1 / فورمولا 1

رينو: فرق الفورمولا واحد محقة في خفض ارتكازية سيارات 2021 لمساعدة بيريللي

ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها

برون: كنّا لنخسر مصنّعين في الفورمولا واحد لولا سقف النفقات
فورمولا 1 / فورمولا 1

برون: كنّا لنخسر مصنّعين في الفورمولا واحد لولا سقف النفقات

الفورمولا واحد تخلط تركيبات الإطارات لسباقَي سيلفرستون
فورمولا 1 / فورمولا 1

الفورمولا واحد تخلط تركيبات الإطارات لسباقَي سيلفرستون

أحدث الأخبار

ريكاردو: موسمٌ من 10 سباقات في 2020 سيكون "قانونياً"
فورمولا 1 / فورمولا 1
47د

ريكاردو: موسمٌ من 10 سباقات في 2020 سيكون "قانونياً"

مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري
فورمولا 1 / فورمولا 1

مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري

فريق ريد بُل يُجري التجارب في سيلفرستون بغياب فيرشتابن
فورمولا 1 / فورمولا 1

فريق ريد بُل يُجري التجارب في سيلفرستون بغياب فيرشتابن

ويليامز تكشف عن كسوتها اللونية الجديدة يوم غد الجمعة
فورمولا 1 / فورمولا 1

ويليامز تكشف عن كسوتها اللونية الجديدة يوم غد الجمعة

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين دانيال ريكاردو تسوق الآن

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني

2
فورمولا 1

مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري

3
فورمولا 1

مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

لماذا تعتبر جائزة فرنسا الكبرى أهم سباق تاريخي في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

رينو: فرق الفورمولا واحد محقة في خفض ارتكازية سيارات 2021 لمساعدة بيريللي

أحدث ملفات الفيديو

عندما فاز فرينتزن بالسباق وبقدم مكسورة 03:01
فورمولا 1

عندما فاز فرينتزن بالسباق وبقدم مكسورة

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي 03:41
فورمولا 1

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي

لماذا تمّ منع قنوات 09:30
فورمولا 1

لماذا تمّ منع قنوات "أف-دكت" في الفورمولا واحد؟

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر 21:17
فورمولا 1

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر

05:59
فورمولا 1

"لو غران راندي-فو": الفيلم الرسمي

أحدث الأخبار

ريكاردو: موسمٌ من 10 سباقات في 2020 سيكون "قانونياً"
فورمولا 1

ريكاردو: موسمٌ من 10 سباقات في 2020 سيكون "قانونياً"

مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري
فورمولا 1

مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري

فريق ريد بُل يُجري التجارب في سيلفرستون بغياب فيرشتابن
فورمولا 1

فريق ريد بُل يُجري التجارب في سيلفرستون بغياب فيرشتابن

ويليامز تكشف عن كسوتها اللونية الجديدة يوم غد الجمعة
فورمولا 1

ويليامز تكشف عن كسوتها اللونية الجديدة يوم غد الجمعة

حلبة إيمولا تضغط من أجل ضمها إلى روزنامة موسم 2020 للفورمولا واحد
فورمولا 1

حلبة إيمولا تضغط من أجل ضمها إلى روزنامة موسم 2020 للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.