ريكاردو: موسمٌ من 10 سباقات في 2020 سيكون "قانونياً"

تمّ تأكيد ثمانية سباقات حتى الآن ضمن موسم 2020 المعلق بسبب جائحة فيروس "كورونا"، لكن ما زال هناك أمل برفع عدد السباقات حتى 18 قبل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

وتنتهي السباقات الثمانية المؤكدة مع جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا يوم 6 سبتمبر/أيلول، بينما تضغط حلبتان إيطاليتان: موجيللو ومونزا، من أجل استضافتين تاليتين لذلك الموعد.

وضمن معرض كلامه في البرنامج الإذاعي عبر الإنترنت لشركة جائزة أستراليا الكبرى، كشف ريكاردو عن رأيه حيال الرقم 10 المفصليّ.

فقال: "سيكون ذلك كافياً لإعلان قانونية الموسم، وأحقية الفائز باللقب بلقبه".

وأكمل: "أرى أنه سيكون موسماً قانونياً تماماً".

وتابع: "لو أقمنا خمسة سباقات فقط، نعم حينها قد لا يكون ذلك قانونياً لإعلان موسمٍ مع لقب. لكن إن أقمنا عشرة سباقات وأكثر، فسيكون ذلك كافياً لتحديد اللقب، من وجهة نظري الشخصية".

واستكمل: "من الواضح أن الجو العام سيكون مختلفاً من دون جمهور، على الأقل خلال النصف الأول للموسم، لكن الحقيقة أننا سننافس بالفعل. نفس السائقون، نفس السيارات".

وبينما عبّر الأسترالي عن حماسته للعودة إلى المنافسات، لكنه اعترف بأنه لا يتطلع للإجراءات الجديدة مثل المسحات الأنفية وغيرها، من أجل احتياطات فيروس "كورونا".

فقال: "أحد الأمور التي اختبرتها بالفعل، اختبارات ’كوفيد-19’ ومسحات الأنف… إنها غير ممتعة!".

واختتم: "علينا ربما القيام بها 30 مرة خلال الموسم. لم يكن ذلك ممتعاً على الإطلاق. ذلك أمر أعلم أنه سيحصل، لكنني بالتأكيد لا أتطلع له!".