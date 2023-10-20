ريكاردو: "من المحبط التوقف فجأة" بعد العودة مع ألفا تاوري

تعرض الأسترالي لكسر في يده خلال جولة هولندا على حلبة زاندفورت شهر أغسطس الماضي، ما منعه من العودة للسباقات حتى الآن.

ومع بقاء خمسة سباقات قبل نهاية الموسم، يستعد ريكاردو للعودة مجدداً خلف المقود ضمن مجريات جائزة الولايات المتحدة الكبرى في حلبة الأمريكيتين.

وكان ليام لاوسون قد شارك بديلاً عنه في السباقات السابقة.

"كنت محبطاً حقاً وأنا أشاهد السباقات السابقة" قال ريكاردو.

وأكمل: "خاصة وأنني نجحت بإيصال نفسي إلى مرحلة كنت فيها مستعداً للعودة إلى السباقات مجدداً، وبعد جولتين كان عليّ مجدداً التوقف فجأة، لكن الوقت يمر بسرعة حقاً".

وكشف ريكاردو أنه لم يكن "في كامل تعافيه" قبل عمله على جهاز المحاكاة لجولة قطر، لكنه يشعر الآن بأنه مستعد بالكامل.

فقال: "باتت يدي بحال أفضل بكثير، وكان العمل على جهاز المحاكاة مفيداً لتقييم حالتها جيداً".

وأكمل: "حاولت قبل جولة قطر، لكنني لم أشعر أنني بكامل تعافيّ، لذا كان عليّ الراحة، وإمضاء بعض الوقت على جهاز المحاكاة قبل أن أصل لمرحلة أشعر فيها بأنني مستعد".

وتابع: "لياقتي بشكل عام جيدة، فقد واظبت على التمرين بأقصى ما بوسعي، من الواضح أنني توقفت بعض الشيء بسبب إصابتي".

وتعليقاً على تحسّن السيارة خلال فترة نقاهته، قال ريكاردو: "لقد تحسنت السيارة قليلاً منذ آخر مرة قدتها، لكن العمل على جهاز المحاكاة كان مفيداً لمنحي فكرة عن التغييرات".

واختتم: "شعرت بتأثير ذلك، لكن وحالما أخرج للمسار، فسأشعر بالتغييرات على أرض الواقع".