ريكاردو: "من المحبط التوقف فجأة" بعد العودة مع ألفا تاوري
عبّر دانيال ريكاردو عن إحباطه من "التوقف المفاجئ" بعد عودته للسباقات على متن سيارة ألفا تاوري لموسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد.
تعرض الأسترالي لكسر في يده خلال جولة هولندا على حلبة زاندفورت شهر أغسطس الماضي، ما منعه من العودة للسباقات حتى الآن.
ومع بقاء خمسة سباقات قبل نهاية الموسم، يستعد ريكاردو للعودة مجدداً خلف المقود ضمن مجريات جائزة الولايات المتحدة الكبرى في حلبة الأمريكيتين.
وكان ليام لاوسون قد شارك بديلاً عنه في السباقات السابقة.
"كنت محبطاً حقاً وأنا أشاهد السباقات السابقة" قال ريكاردو.
وأكمل: "خاصة وأنني نجحت بإيصال نفسي إلى مرحلة كنت فيها مستعداً للعودة إلى السباقات مجدداً، وبعد جولتين كان عليّ مجدداً التوقف فجأة، لكن الوقت يمر بسرعة حقاً".
وكشف ريكاردو أنه لم يكن "في كامل تعافيه" قبل عمله على جهاز المحاكاة لجولة قطر، لكنه يشعر الآن بأنه مستعد بالكامل.
فقال: "باتت يدي بحال أفضل بكثير، وكان العمل على جهاز المحاكاة مفيداً لتقييم حالتها جيداً".
وأكمل: "حاولت قبل جولة قطر، لكنني لم أشعر أنني بكامل تعافيّ، لذا كان عليّ الراحة، وإمضاء بعض الوقت على جهاز المحاكاة قبل أن أصل لمرحلة أشعر فيها بأنني مستعد".
وتابع: "لياقتي بشكل عام جيدة، فقد واظبت على التمرين بأقصى ما بوسعي، من الواضح أنني توقفت بعض الشيء بسبب إصابتي".
وتعليقاً على تحسّن السيارة خلال فترة نقاهته، قال ريكاردو: "لقد تحسنت السيارة قليلاً منذ آخر مرة قدتها، لكن العمل على جهاز المحاكاة كان مفيداً لمنحي فكرة عن التغييرات".
واختتم: "شعرت بتأثير ذلك، لكن وحالما أخرج للمسار، فسأشعر بالتغييرات على أرض الواقع".
ألفا تاوري ستحتفظ بـ تسونودا وريكاردو لموسم 2024 في الفورمولا واحد
ألفا تاوري ستحتفظ بـ تسونودا وريكاردو لموسم 2024 في الفورمولا واحد ألفا تاوري ستحتفظ بـ تسونودا وريكاردو لموسم 2024 في الفورمولا واحد
ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين
ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ألفا تاوري تقلل من تكهنات مشاركتها بنسخة عن سيارة ريد بُل الحالية في موسم 2024
ألفا تاوري تقلل من تكهنات مشاركتها بنسخة عن سيارة ريد بُل الحالية في موسم 2024 ألفا تاوري تقلل من تكهنات مشاركتها بنسخة عن سيارة ريد بُل الحالية في موسم 2024
مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد
مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في أوستن أمام لوكلير وهاميلتون
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في أوستن أمام لوكلير وهاميلتون فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في أوستن أمام لوكلير وهاميلتون
هاميلتون "لا يشعر بالتمييز ضده" من قبل "فيا" بعد واقعة اجتياز المسار في سباق قطر
هاميلتون "لا يشعر بالتمييز ضده" من قبل "فيا" بعد واقعة اجتياز المسار في سباق قطر هاميلتون "لا يشعر بالتمييز ضده" من قبل "فيا" بعد واقعة اجتياز المسار في سباق قطر
فيا: من الخطأ "معاقبة" ريد بُل على هيمنتها في الفورمولا واحد
فيا: من الخطأ "معاقبة" ريد بُل على هيمنتها في الفورمولا واحد فيا: من الخطأ "معاقبة" ريد بُل على هيمنتها في الفورمولا واحد
ريكاردو: "من المحبط التوقف فجأة" بعد العودة مع ألفا تاوري
ريكاردو: "من المحبط التوقف فجأة" بعد العودة مع ألفا تاوري ريكاردو: "من المحبط التوقف فجأة" بعد العودة مع ألفا تاوري
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.