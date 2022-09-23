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ريكاردو منفتح على الغياب لعام عن الفورمولا واحد لتحقيق "خطوتين إلى الأمام" في 2024

أشار دانيال ريكاردو إلى أنه قد يغيب لعام عن الفورمولا واحد في 2023 إذا ما سيسمح له ذلك بتحقيق "خطوتين إلى الأمام" مع عودته في 2024.

ريكاردو منفتح على الغياب لعام عن الفورمولا واحد لتحقيق "خطوتين إلى الأمام" في 2024

سيغادر ريكاردو صفوف مكلارين نهاية الموسم الجاري بعد الاتفاق مع الفريق على الانفصال أبكر بعام من مدة العقد بين الطرفين، وذلك بعد مسيرته الصعبة مع قلعة ووكينغ.

وكان الأسترالي واضحًا في أنه غير مستعجل لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، لكنه حريص على مواصلة التسابق في الفورمولا واحد إذا ما سنحت الفرصة الملائمة لذلك.

وصرّح ريكاردو اليوم الجمعة ضمن أحد البرامج الإذاعية في أستراليا بأنه ما يزال لا يعلم ما يحمله له المستقبل، لكنه يدرس بحرص الخيارات المتاحة مع فريق إدارته.

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فقال: "عندما أقول أنني لا أعلم، فإنني لا أملك بعد عقدًا للموسم المُقبل".

وأضاف: "هل ما يزال من الممكن أن أتواجد؟ هذا ممكن. أعتقد بأنني لست قلقًا أكثر من اللازم حيال العام المُقبل. بالطبع أريد أن أسابق، وأن أتواجد على شبكة الانطلاق وأن أنافس".

وتابع: "لكنني لا أرى الوضع وكأنه العام المُقبل أو لا شيء على الإطلاق. أدرك وأنظر بطبيعة الحال إلى موسم 2024".

وأكمل: "ذلك هو الوضع الذي أتواجد فيه حاليًا، إذا ما يعني الانتظار لعام أن أحقق خطوتين إلى الأمام، هذا ما نحاول معرفته الآن، أنا وفريقي. وعليه من الممكن أن أغيب لعام عن البطولة".

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فيتيل لم يكن "قريبًا على الإطلاق" من العودة إلى ريد بُل بعد خروجه من صفوف فيراري

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