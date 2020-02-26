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ريكاردو مُلتزم بمشروع رينو في الفورمولا واحد على المدى الطويل

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ريكاردو مُلتزم بمشروع رينو في الفورمولا واحد على المدى الطويل
من قبل:
, رئيس التحرير
26-02-2020

اعترف دانيال ريكاردو بأنه مُلتزم بمشروع رينو في الفورمولا واحد على المدى الطويل إذ لا يبحث عن أفضل المقاعد المتاحة بسوق الانتقالات بمجرد انتهاء عقده مع الصانع الفرنسي نهاية الموسم الجاري.

ريكاردو – الفائز بسبع جوائز كبرى في بطولة الفورمولا واحد – قرّر مغادرة أسوار ريد بُل نهاية العام 2018 والانضمام إلى رينو ضمن عقدٍ يمتد لموسمَين، ما يعني بأنه سيكون متاحًا في سوق الانتقالات لموسم 2021.

وتمّ ربط اسم الأسترالي بإمكانية انتقاله إلى فيراري بعد عامٍ صعب مع رينو أخفق خلاله باعتلاء منصة التتويج، إذ أتت أفضل نتائجه في منافسات جائزة إيطاليا الكبرى عبر إحرازه للمركز الرابع.

ويُعتبر ريكاردو أبرز المرشحين ليحلّ بديلاً عن سيباستيان فيتيل إذا ما قرّر الأخير أو فريقه عدم تجديد العقد الحالي، إلّا أنّ الأسترالي أشار إلى أنه لا يزال ملتزمًا بطموحات رينو طويلة الأمد للمنافسات على الانتصارات والبطولات.

وقال ريكاردو "سأقوم بالإجابة على المكالمات التي سأتلقاها، ولكن الأهمّ من ذلك هو أنني أريد لهذه الشراكة أن تنجح. لا أريد الشعور بأنني جئت إلى رينو للتو وابتعدت عن ريد بُل وبعدها أنا في طريقي للبحث عن أفضل فرصة متاحة. أريد حقًا نجاح هذه الشراكة".

وأضاف "من الواضح بأننا نهدف إلى تحقيق نتائج أفضل من التي أحرزناها العام الماضي، واستمرار هذه الرحلة إلى أكثر من عامين. هذا هو السيناريو المثالي. من المبكّر لأوانه الحديث عن المستقبل وهذه الأمور".

وأكمل "لا تُريد هزّ القارب أيضاً كوننا لم نبدأ الموسم بعد. لا أستطيع التفكير بموسم 2021 في الوقت الحالي".

وعلى الصعيد الآخر، يدخل فيتيل السنة الأخيرة من عقده مع الحصان الجامح، حيث أوضح مدير الفريق ماتيا بينوتو في وقتٍ سابق بأنّ بطل العالم الرباعي هو الخيار الأوّل لمُجاورة شارل لوكلير في العام المقبل.

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الكاتب خضر الراوي

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