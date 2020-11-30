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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

ريكاردو مشمئز من الإعادات "قليلة الاحترام" لحادثة غروجان المروّعة في البحرين

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ريكاردو مشمئز من الإعادات "قليلة الاحترام" لحادثة غروجان المروّعة في البحرين

قال دانيال ريكاردو أنّه شعر "بالاشمئزاز" من عرض الفورمولا واحد لإعادات مكثّفة من لقطات حادثة رومان غروجان المروّعة في جائزة البحرين الكبرى خلال فترة التوقّف الطويلة التي شهدها السباق، والتي قال بأنّها "لا تحمل أيّ احترام تمامًا".

ارتطمت سيارة هاس التي يقودها غروجان بعنف بالحواجز الجانبية عند مخرج المنعطف الثالث في اللفة الافتتاحية، وذلك عقب احتكاكه بسيارة ألفا تاوري التي يقودها دانييل كفيات، حيث انشطرت سيارة الفرنسي إلى نصفين إثر اصطدامها بالحواجز واندلعت نيران كثيفة في خلية الإنقاذ.

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وكان غروجان قادرًا على إخراج نفسه من السيارة قبل نقله إلى المستشفى إثر الاشتباه في كسر في الضلوع وحروق طفيفة على يديه وكاحليه.

وقد تمّ رفع العلم الأحمر إثر الحادثة وتوقّف السباق لفترة طويلة من أجل إصلاح الحواجز، حيث خرج السائقون من سياراتهم وتمّت رؤية العديد منهم يشاهدون لقطات من الحادثة خلال فترة التوقف.

لكنّ وضمن معرض حديثه عقب السباق، انتقد ريكاردو تكرار الفورمولا واحد لعرض لقطات من الحادثة، حيث صرّح بأنّ في ذلك "لا مبالاة" بعائلة الفرنسي.

فقال: "أريد أن أعبّر عن اشمئزازي وخيبة أملي من البطولة. حيث أنّ الطريقة التي تم بها بثّ حادثة غروجان مرارًا وبشكل مكثّف، كانت قليلة الاحترام وبها لا مبالاة لعائلته، ولكل العائلات التي تشاهد السباق".

وأضاف: "كنا سنعود للسباق من جديد بعد ساعة، وفي كل مرة ننظر إلى التلفاز نشاهد كرة من النار وسيارته مشطورة إلى نصفين. أعني أنّه يُمكننا مشاهدة ذلك في الغد، لسنا بحاجة لرؤيته اليوم والآن بالتحديد".

وتابع: "بالنسبة لي، كنت أنتظر متعة من السباق، وهم يلعبون بكل مشاعرنا، حيث أرى بأنّ ذلك يدعو إلى الاشمئزاز، لذلك آمُل أن يكون بعض السائقين الآخرين قد تحدّثوا عن ذلك. لكن وإذا لم يكن هذا هو ما نشعر به جمعيًا، عندها سأتفاجأ كثيرًا".

من جهته، صرّح فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بأنّ يجب أن يكون هنالك "حدٌّ" لكيفية بثّ إعادات الحوادث الخطيرة.

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فقال: "عندما تكون هنالك حادثة، وعندما تنتهي من دون ضرر بالنسبة للسائقين، فإنّهم يحبّون إعادة تلك الحوادث. أشعر بأنّ الناس، المتفرجين يودون رؤية ذلك، ولكن يجب أن يكون هنالك حدود لذلك. كنت أشاهد على الشاشة كوني رغبت بمعرفة ماذا حدث، ولكن بمجرد أن رأيته، كنت أحاول تفادي رؤيته مرة أخرى، لكن كانت تتم إعادة لقطات الحادثة بشكل متواصل وفي كل مكان".

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