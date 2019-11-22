ريكاردو مستمتع بأنّ تورو روسو تشكّل خطرًا حقيقيًا على رينو

ساهمت منصّة تتويج بيير غاسلي المفاجئة في البرازيل باقتراب تورو روسو إلى حدود ثماني نقاط من رينو في ترتيب الفرق مع بقاء سباق واحد على نهاية الموسم.

إذ وبينما يعني ذلك أنّ رينو ستواجه بعض الضغط الإضافي في ختام الموسم كي لاتخسر مركزها وتتراجع للمركز السادس، لكنّ ريكاردو يعتقد بأنّ ذلك أمرٌ جيّد في نهاية المطاف أنّ فريقه لديه ما يقاتل من أجله على حلبة ياس مارينا.

حيث قال: "اللعبة قائمة الآن. أودّ بالطبع أن تكون الغلبة لنا، لكنّني أحبّذ وجود هذا الضغط علينا في السباق الأخير، إذ لن يسمح لنا ذلك بالراحة وسيمنحنا أمرًا نقاتل من أجله في أبوظبي. الحلبة التي أستمتع عليها كثيرًا، إذ دومًا ما سارت على الأمور على نحوٍ جيّد معي هناك".

ويأمُل ريكاردو أن تناسب الحلبة في أبوظبي سيارة رينو وتساهم في جعل مهمّة فريقه أسهل.

"عندما أنظر إلى نتائج الفريق العام الماضي، أجدها مشابهة للغاية لهذا العام. إذ أنّ العديد من الحلبات التي عانيت عليها، عانى عليها الفريق العام الماضي" قال الأسترالي.

وتابع: "أعلم أن كارلوس خاض سباقًا كبيرًا في أبوظبي العام الماضي، لذا سأتسلّح بذلك وسنتوجّه إلى هناك ببعض الأمور الإيجابية".

من جانبه، حذّر فرانز توست مدير تورو روسو من الانسياق وراء الفرص المتجددة لفريقه في بطولة الصانعين، ولا سيّما في ظلّ تقدّم الفريق الآن بفارق 16 نقطة أمام ريسينغ بوينت.

فقال: "لا يُمكنك أن تعلم مُطلقًا ما سيحدث، وعليه علينا أن نكون حذرين. إذ أنّنا نتأخّر عن رينو بثماني نقاط فقط، ما يعني كذلك أنّ هذا المركز الخامس ممكن، لكن علينا أن نكون أذكياء".

وأكمل: "علينا ضبط السيارة بالطريقة الملائمة. إذ أن أبوظبي حلبة مختلفة ونأمُل أن نكون تنافسيين هناك كذلك".