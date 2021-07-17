ريكاردو "محبطٌ" بالرغم من تواجده في القسم الثالث من التجارب التأهيليّة

بعد ثلاثة سباقات فشل فيها سائق مكلارين في الوصول إلى القسم الثالث، سينطلق الأسترالي من المركز السابع في السباق القصير في سيلفرستون بعد أداء قوي.

لكن بالرغم من تجاوزه لبعض معاناته الأخيرة، فإنّه قال بأنّ حقيقة الفارق الهامشي بينه وبين السيارات الأخرى أمامه تركته يرغب بالمزيد.

وكان شارل لوكلير، الذي تأهّل رابعًا للسباق القصير، أسرع بـ 0.071 ثانية منه خلال القسم الثالث من التصفيات.

وقال ريكاردو لقناة "سكاي سبورتس اف1": "كان يومًا أفضل في المجمل بالتأكيد، لكنّني محبطٌ قليلًا لأنّني أشعر بأنّه كان هناك المزيد".

وأضاف: "أعتقد بأنّه كان بوسعي استخراج المزيد من طلعتي الأخيرة، وبالنظر إلى الأزمنة فأعتقد بأنّ شارل ربّما كان أسرع منّي بنصف عُشرٍ من الثانية في المركز الرابع. كان من الممكن بلوغ ذلك بصدق".

وأكمل: "بالنظر إلى التصفيات السابقة، بالتأكيد سيقول الجميع: هذه نتيجة أفضل بكثير، وهي كذلك بالفعل. لكن ربّما ما يُحبطني هو أنّه كانت هناك فرصة لتحقيق المزيد".

وسيتواجد ريكاردو ضمن معركة حامية في سباق التصفيات القصير بعد ظهر اليوم السبت، حيث قال الأسترالي: "عليك أن تكون ذكيًا في السباق، كون النقاط الرئيسيّة في سباق الأحد ولا أريد تدمير نفسي في سباق الأحد والقيام بشيء غبي".

وأكمل: "لكنّني أعتبر هذا السباق فرصة للانطلاق في موقعٍ متقدّم في سباق الأحد. أنا متحمّسٌ إزاء هذه الصيغة".

وأردف: "أحبّ الاقتصار على تجارب حرّة واحدة والعبور مباشرة إلى التصفيات. أعتقد بأنّ ذلك ممتع، لذا كان يومًا جيّدًا. أنا محبطٌ فقط حيال الفوارق الضئيلة، لذا سأهدأ".