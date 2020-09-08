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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

ريكاردو "متفاجئ" من مدى افتقار بوتاس للوتيرة في مونزا

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ريكاردو "متفاجئ" من مدى افتقار بوتاس للوتيرة في مونزا

قال دانيال ريكاردو سائق رينو ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد أنّه كان متفاجئًا بمدى معاناة فالتيري بوتاس سائق مرسيدس لتقديم وتيرة جيّدة خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

تجاوز ريكاردو منافسه بوتاس عند الانطلاقة وبقي أمامه حتّى فترة سيارة الأمام ووقفات الصيانة التالية عندما تبادلا المراكز.

وتبع الأسترالي سائق مرسيدس إثر ذلك لبقيّة السباق، إلى أن عبر خطّ النهاية خلفه مباشرة في المركز السادس.

وأشار بوتاس لاحقًا إلى معاناته من مشاكل في التحكّم في سيارته، حيث كان ذلك صعبًا للغاية على المنعطفات اليمينيّة.

وقال ريكاردو: "لم يبدُ فالتيري سريعًا بالمقارنة مع وضع مرسيدس الطبيعيّ. تجاوزته في اللفّة الأولى وتوقّعت أن يعود بقوّة ويتجاوزني بعد ذلك بفترة وجيزة. لكن أعتقد بأنّني كنت أبتعد عنه في مرحلة ما في الحقيقة".

وأضاف: "أعلم بأنّنا لم نكن بطيئين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، لكنّنا لسنا بمستوى مرسيدس في ذات الوقت الآن. لذا كنت متفاجئًا من ذلك بعض الشيء. وخلال الفترة الثانية فقد تمتّع بأفضليّة المركز أمامي، وشعرت بأنّه ارتكب بعض الأخطاء في منعطف أسكاري في عدّة مناسبات".

ثمّ تابع: "لكن لأكون صادقًا فإنّ ذلك المكان هو الذي كنت أعاني فيه كذلك، لذا لم يكن بوسعي استغلال ذلك. من الواضح أنّه لم يتمكّن من تجاوز لاندو نوريس، لذا من المنصف القول أنّه لم يُظهر الوتيرة التي عادة ما تُظهرها مرسيدس".

وأكمل: "لكن من الصعب عليّ تحديد ما إذا كان يُعاني أكثر في المنعطفات اليسرى أم اليمنى".

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واعترف ريكاردو بأنّ سيارة الأمان والعلم الأحمر لم يصبّا في مصلحة رينو بالنظر إلى أنّ بيير غاسلي حقّق الفوز وتواجدت ريسينغ بوينت وسيارتا مكلارين أمامه.

وقال حيال ذلك: "استمتعت بالسباق بالتأكيد، شعرت بأنّني وضعت نفسي في أفضل مركز في أغلب الأوقات. لكنّ الظروف لم تحالفنا. لم أكن الوحيد، لذا لا أريد الشعور بالإحباط حيال ذلك".

وأكمل: "لكن بالتأكيد كنت من بين من عانوا قليلًا نتيجة سيارة الأمان والعلم الأحمر. ذلك هو التسابق في نهاية المطاف".

وأردف: "حصلنا على جولتين قويّتين في سبا وهنا، سأقول بأنّ هناك إيجابيّات أكثر لقبولها بالتأكيد".

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