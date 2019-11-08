ريكاردو متشجّعٌ بسلسلة تعاقدات رينو الجديدة

أكّدت رينو نهاية الأسبوع الماضي تعاقدها مع بات فراي موظّف مكلارين وفيراري سابقعًا لينضمّ إلى صفوفها في دورٍ تقني بارز في 2020، بينما سيكون ديرك دي بير الرئيس الجديد لقسم الانسيابيّة كجزء من المزيد من التغييرات.

"عندما انضممت إلى الفريق فقد كانت هناك المزيد من التغييرات الجارية" قال ريكاردو عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "أعتقد بأنّ الوضع لم يكن مثاليًا بعد في هذا العام. لذا لا تزال هناك المزيد من التغييرات المتواصلة لمحاولة تنظيم كلّ الجوانب".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّه بقدوم بات – لم أقابله بعد ولم أعمل معه من قبل – لكن من الواضح بأنّه يملك الكثير من الخبرة، لذا أتطلّع قدمًا لذلك".

وأكمل: "أحبّ هذه المبادرة التي أطلقها الفريق، حيث يعترف بوجود جوانب بحاجة للتحسين، وهو يعمل على ذلك".

ثمّ تابع: "من الواضح أنّنا سنرى إن كانت تلك ستكون الخيارات والقرارات المناسبة. لكنّني أحترم مجرّد الشجاعة للإقدام على التغيير".

وقال ريكاردو أنّ الفريق قلّص الفارق مع مكلارين أبرز منافسيه. ويُمكن القول بأنّ الحظيرة المتمركزة في ووكينغ قد ضمن المركز الرابع في ترتيب البطولة، في ظلّ تقدّمها على رينو بفارق 38 نقطة مع بقاء سباقَين على نهاية الموسم.

وقال الأسترالي: "من الواضح أنّهم مثّلوا الهدف بالنسبة إلينا هذا العام، لكنّنا وصلنا إلى نهاية العام وأعتقد بأنّ علينا تقبّل أنّهم كانوا أفضل منّا وكانوا أسرع منّا في عدد مناسبات أكثر".

وأكمل: "ليس من المنطقي أن تكون محبطًا الآن لتواجدهم أمامنا، كوني أعتقد بأنّ علينا تقبّل وجودهم أمامنا في الوقت الحاضر".

ثمّ تابع: "من الواضح أنّني لست أقول بأنّنا سنستسلم في السباقات القليلة المقبلة، لكنّنا نتطلّع للموسم المقبل، نأمل أن نقترب منهم، أعني أنّهم حقّقوا مكاسب بالمقارنة مع فرق الصدارة، لذا سيكون من المثالي أن نحقّق مكاسب مع المقدّمة معهم عوض تراجعهم نحونا".

من جانبه قال نيكو هلكنبرغ زميله في رينو أنّه لم يشعر بأيّ إحباطٍ حيال حدوث تغييرات بارزة في طاقم الفريق بالتزامن مع نهاية فترة تواجده في صفوف الحظيرة الفرنسيّة.

وقال: "لا يعد الأمر يهمّني. أعني أنّ ذلك الكتيّب قد أُغلق. لا أحد يعلم إن كانت التغييرات ستؤتي أكلها وهل سيتسبّب ذلك بالإحباط".

وأردف: "بالطبع تهدف للأفضل، لكن سيتعيّن عليك الانتظار لرؤية إن كان ذلك سيحدث أم لا، ولا أحد يعلم. لكن كلّا ليست لديّ أيّة مشاعر في الوقت الحاضر".