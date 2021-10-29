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ريكاردو ما زال قادراً على التحسن بعد إحدى "أفضل" جولاته مع مكلارين

من قبل:
, محرر

يرى دانيال ريكاردو أنه ما زال قادراً على التحسن مع سيارته مكلارين، بالرغم من أنه قدم إحدى أفضل جولاته مع الفريق حتى الآن، في أوستن.

ريكاردو ما زال قادراً على التحسن بعد إحدى "أفضل" جولاته مع مكلارين

بعد أول نصف موسم صعبٍ له مع مكلارين، اضطر ريكاردو إلى محاولة التأقلم مع السيارة بعد انتقاله من رينو، حيث بدأ الأسترالي بالفعل بالتحسن تدريجياً.

ونجح بتحقيق أول فوز له مع الفريق في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، بينما قدم أداءً قوياً للغاية في سباق أوستن كذلك عبر تأهله سادساً ومن ثم تحقيق المركز الخامس متفوقاً على زميله لاندو نوريس.

لكن الأسترالي يعدُ بالمزيد من التحسن وذلك لتلافي الأخطاء الصغيرة التي ما زال معرضاً لها.

حيث قال في مقابلة مع قناة "سكاي": "نعم، بالتأكيد كانت تلك جولة جيدة، كانت جولة سلسلة أكثر من غيرها، لكن وبالتأكيد ما زالت هناك لحظات أقول لنفسي فيها: ’أعلم أنه بوسعي القيام بعمل أفضل، ما زلت أرتكب بعض الأخطاء’".

وتابع: "لم أتأقلم بالكامل مع السيارة، لكنني أتحسن بالتدريج، وما زلت بحاجة لبعض الوقت".

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من جهته، أشار أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين إلى أن أداء ريكاردو في تصاعد مستمر منذ فوزه في مونزا.

فقال: "بالتأكيد كانت جولة قوية لدانيال، وأنا أعتقد أنها أقوى جولة له منذ مونزا".

وتابع: "ربما من العدل القول أنها كانت أفضل جولة له معنا على مسارٍ بهذه الخصائص، لذا أنا مسرور جداً بما تمكن من تحقيقه".

وأردف: "لقد قدّم أداءً رائعاً كذلك في الإبقاء على كارلوس (ساينز) خلفه طوال السباق، مع كل ذلك الضغط الهائل، لذا أنا مسرور له".

وعندما سُئِل حيال النواحي التي يمكن لسائقه ريكاردو التحسن فيها، ردّ سيدل بأنه ما زال بحاجة إلى بعض الوقت للارتياح تماماً خلف مقود سيارته.

فقال: "لقد قال ذلك بنفسه، لا أعتقد أنه مرتاح بالكامل مع السيارة حتى الآن. لكن مع إمضاء المزيد من الوقت خلف المقود، وإكمال المزيد من اللفات أعتقد أن المسألة ستصبح طبيعية بالنسبة له".

واختتم: "في الوقت نفسه، لقد كانت تلك جولة رائعة من قبله هنا في أوستن، وهذا ما يُظهر سبب اهتمامنا به ورغبتنا بضمه إلى صفوف الفريق".

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