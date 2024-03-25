ريكاردو ليس بحاجة لانتقادات ماركو ليدرك حاجته للمزيد من التحسّن

وجد الأسترالي نفسه عرضة لتعليق حاد من قبل مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، بعد أداء مخيب للآمال في جائزة السعودية الكبرى، حيث تفوق عليه مرة أخرى زميله في الفريق يوكي تسونودا.

حيث كتب ماركو في عموده لـ "Speed Week" عن أداء سائقي RB، قائلاً: "هناك الكثير على المحك هذا الموسم لكل من يوكي ودانيال. كانت تصفيات يوكي جيدة جداً، وسيتعين على ريكاردو أن يقوم بشيء قريباً".

وريكاردو ليس غريباً عن معرفة قسوة ماركو قاسياً يتعلق الأمر بتقييم السائقين ولكنه أوضح أنه بات أكثر وعياً بالحاجة إلى التحسن.

وعند سؤاله إذا كانت تعليقات ماركو مزعجة، أجاب ريكاردو: "لا، ليس مزعجاً. أعتقد أن هذا جزء كبير من عملنا".

وأكمل: "الجزء الأكثر أهمية هو القيادة، ولكن جزءاً كبيراً منه هو التحدث إليكم وبالطبع سماع [ما يُقال]. عندما تسير الأمور بشكل جيد، بالطبع يتحدث الجميع بإيجابية وعندما لا تسير، لا يتحدثون بإيجابية. لذا هذا جزء من العمل".

وأكد ريكاردو إنه أكبر ناقد لنفسه، لذا فإنه أكثر وعياً لفكرة أن ما يقوم به الآن ليس كافياً.

فقال: "كلما اندمجتُ أكثر في الرياضة، كلما أدركتُ أنني عدت لأنني واثق من قدرتي. أؤمن أنني أنتمي هنا، وهذا هو الأمر بالفعل".

وأردف: "عندما يقول الناس، هل لديك نقطة لإثباتها أو أي شيء، أو هل تحتاج إلى إبقاء الناس سعداء أو إرضاء أحد؟ أنا هنا من أجل نفسي. ذلك هو الوضع حقاً لأنني أعلم أنني لا يزال بإمكاني فعل ذلك. أريد أن أجعل الناس فخورين، الأشخاص الذين يدعمونني".

وأضاف: "بالطبع، أريد أن الوصول إلى القسم الثالث من التصفيات. أريد الحصول على النتائج التي أعتقد أنني قادر عليها. لكن الأمر صعب. نحن في منتصف منافسات متقاربة جداً ومثلما كان الحال في التصفيات في البحرين، كنت أعلم أنني لم أقدم اللفة المطلوبة. وأنا أعترف بذلك".

وأكمل: "أعتقد أن نهاية القسم الأول في السعودية من المركز التاسع إلى المركز السادس عشر كانت أقل من عُشر الثانية. لذا، يمكنك بسرعة أن تبدو كبطل أو لا. وهنا لكل كل عُشر من الثانية أهميته. وهذه هي النقطة التي أنظر إليها أولاً".

وجاءت البداية الصعبة لريكاردو في وقت كان يأمل فيه أن تساعده بعض النتائج الممتازة على وضعه ضمن لائحة السائقين المتاحين لمقعد مع ريد بُل الموسم المقبل.

لكنه أكد أن أفكاره حول 2025 لا تزال بعيدة الآن، حيث يجب أن يكون التركيز على تقديم المزيد لفريق آربي.

"نعم، يمكن أن يكون لحظة رائعة كاملة الدائرة وأنهي مسيرتي هناك،" قال. "ذلك سيجعلني سعيداً بالطبع.

فقال: بالطبع قبل عام لم يكن هناك ضمان بأنني سأعود إلى هنا، تلك الطريقة طويلة الأمد في التفكير لا أعتمدها الآن".

وأكمل: "لذا الآن، التركيز حقاً على المكان الذي أتواجد فيه. لدينا مهمة كبيرة أمامنا. أحاول أن أفعل ما بوسعي".

واختتم: أحاول أن أحقق بعض الإنجازات ثم سنرى إلى أين تأخذني الأقدار".

يشار إلى أن ريكاردو أنهى سباق أستراليا بالمركز 12، بعد تأهله في المركز 18.